Азербайджан увеличил производство электроэнергии

БАКУ /Trend/ - Согласно оперативным данным за январь-май текущего года, производство электроэнергии в Азербайджане составило 10,763 млрд кВт·ч.

Об этом Trend сообщили в Госкомстате.

Было отмечено, что производство электроэнергии увеличилось на 268,3 млн кВт·ч, или на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так, за первые 5 месяцев 2024 года производство электроэнергии в стране составило 10,494 млн кВт·ч.

Отметим, что в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром в январе-мае 2025 года произведено продукции и оказано услуг на сумму 1,518 миллиарда манатов. Объем произведенной продукции в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов составил 252,9 миллиона манатов.