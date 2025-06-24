Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Энергетика

Азербайджан увеличил производство электроэнергии

Энергетика Материалы 24 июня 2025 08:38 (UTC +04:00)
Азербайджан увеличил производство электроэнергии

Читайте Trend в

Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Согласно оперативным данным за январь-май текущего года, производство электроэнергии в Азербайджане составило 10,763 млрд кВт·ч.

Об этом Trend сообщили в Госкомстате.

Было отмечено, что производство электроэнергии увеличилось на 268,3 млн кВт·ч, или на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так, за первые 5 месяцев 2024 года производство электроэнергии в стране составило 10,494 млн кВт·ч.

Отметим, что в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром в январе-мае 2025 года произведено продукции и оказано услуг на сумму 1,518 миллиарда манатов. Объем произведенной продукции в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов составил 252,9 миллиона манатов.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости