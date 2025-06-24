В Азербайджане зафиксирован рост операций через СМП

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжается развитие системы мгновенных платежей (СМП), позволяющей обрабатывать транзакции в режиме 24/7 напрямую через банковские счета.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил член правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Вюсал Халилов в ходе выступления на "FINTEX SUMMIT 2025 – выставка финансов и технологий" в Баку.

По его словам, расширены охват системы, ее техническая устойчивость и функциональные возможности, что обеспечивает пользователям более быстрые, удобные и доступные способы проведения платежей.

"В первые четыре месяца 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество операций, проведенных через СМП, увеличилось более чем на 40 процентов. Мы внимательно следим за этой динамикой и ожидаем сохранения положительной тенденции в ближайшие месяцы", - подчеркнул он.

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