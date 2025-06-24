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Президент Ильхам Алиев: Сегодня наша страна известна во всем мире как пространство стабильности, развития и прогресса

Политика Материалы 24 июня 2025 10:29 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Сегодня наша страна известна во всем мире как пространство стабильности, развития и прогресса
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане вот уже пять лет полностью обеспечен мир, и, конечно, чем скорее будет обеспечен мир за пределами наших границ, тем будет лучше и для этих стран, и, естественно, для нас.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия электростанции «8 Ноября» в Мингячевире.

«Но реальность такова, что сегодня наша страна известна во всем мире как пространство стабильности, развития, прогресса, и эту репутацию мы завоевали собственным трудом, упорной работой и продуманной политикой», - добавил глава государства.

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