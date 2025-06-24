Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 24 июня

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 24 июня.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.9729 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0429 маната, 100 российских рублей - 2.1656 маната.

Валюты 1 доллар США USD 1,7 1 евро EUR 1,9729 1 австралийский доллар AUD 1,1041 1 белорусский рубль BYN 0,5676 1 болгарский леви BGN 1,0052 1 дирхам ОАЭ AED 0,4629 100 южнокорейских вон KRW 0,1246 1 чешская крона CZK 0,0795 1 китайский юань CNY 0,2368 1 датская крона DKK 0,2645 1 грузинский лари GEL 0,6245 1 гонконгский доллар HKD 0,2166 1 индийская рупия INR 0,0197 1 британский фунт стерлингов GBP 2,3058 10000 иранских риалов IRR 0,0273 1 шведская крона SEK 0,1777 1 швейцарский франк CHF 2,0937 1 израильский шекель ILS 0,4965 1 канадский доллар CAD 1,2392 1 кувейтский динар KWD 5,5582 100 казахских тенге KZT 0,3259 1 катарский риал QAR 0,4663 1 кыргызский сом KGS 0,0195 100 венгерских форинтов HUF 0,4898 1 молдавский лей MDL 0,0992 1 норвежская крона NOK 0,1691 100 узбекских сомов UZS 0,0137 100 пакистанских рупий PKR 0,5991 1 польский злотый PLN 0,4618 1 румынский лей RON 0,3908 100 российских рублей RUB 2,1656 1 сербский динар RSD 0,0168 1 сингапурский доллар SGD 1,3262 1 саудовский риал SAR 0,4531 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) xdr 2,3097 1 турецкая лира TRY 0,0429 1 туркменский манат TMT 0,4857 1 украинская гривна UAH 0,0405 100 японских йен JPY 1,1688 1 новозеландский доллар NZD 1,0225

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