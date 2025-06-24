Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 24 июня

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 24 июня.
Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1.9729 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0429 маната, 100 российских рублей - 2.1656 маната.
|
Валюты
|
1 доллар США
|
USD
|
1,7
|
1 евро
|
EUR
|
1,9729
|
1 австралийский доллар
|
AUD
|
1,1041
|
1 белорусский рубль
|
BYN
|
0,5676
|
1 болгарский леви
|
BGN
|
1,0052
|
1 дирхам ОАЭ
|
AED
|
0,4629
|
100 южнокорейских вон
|
KRW
|
0,1246
|
1 чешская крона
|
CZK
|
0,0795
|
1 китайский юань
|
CNY
|
0,2368
|
1 датская крона
|
DKK
|
0,2645
|
1 грузинский лари
|
GEL
|
0,6245
|
1 гонконгский доллар
|
HKD
|
0,2166
|
1 индийская рупия
|
INR
|
0,0197
|
1 британский фунт стерлингов
|
GBP
|
2,3058
|
10000 иранских риалов
|
IRR
|
0,0273
|
1 шведская крона
|
SEK
|
0,1777
|
1 швейцарский франк
|
CHF
|
2,0937
|
1 израильский шекель
|
ILS
|
0,4965
|
1 канадский доллар
|
CAD
|
1,2392
|
1 кувейтский динар
|
KWD
|
5,5582
|
100 казахских тенге
|
KZT
|
0,3259
|
1 катарский риал
|
QAR
|
0,4663
|
1 кыргызский сом
|
KGS
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
HUF
|
0,4898
|
1 молдавский лей
|
MDL
|
0,0992
|
1 норвежская крона
|
NOK
|
0,1691
|
100 узбекских сомов
|
UZS
|
0,0137
|
100 пакистанских рупий
|
PKR
|
0,5991
|
1 польский злотый
|
PLN
|
0,4618
|
1 румынский лей
|
RON
|
0,3908
|
100 российских рублей
|
RUB
|
2,1656
|
1 сербский динар
|
RSD
|
0,0168
|
1 сингапурский доллар
|
SGD
|
1,3262
|
1 саудовский риал
|
SAR
|
0,4531
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
xdr
|
2,3097
|
1 турецкая лира
|
TRY
|
0,0429
|
1 туркменский манат
|
TMT
|
0,4857
|
1 украинская гривна
|
UAH
|
0,0405
|
100 японских йен
|
JPY
|
1,1688
|
1 новозеландский доллар
|
NZD
|
1,0225
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