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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 24 июня

Экономика Материалы 24 июня 2025 09:14 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 24 июня

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 24 июня.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.9729 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0429 маната, 100 российских рублей - 2.1656 маната.

Валюты

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,9729

1 австралийский доллар

AUD

1,1041

1 белорусский рубль

BYN

0,5676

1 болгарский леви

BGN

1,0052

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4629

100 южнокорейских вон

KRW

0,1246

1 чешская крона

CZK

0,0795

1 китайский юань

CNY

0,2368

1 датская крона

DKK

0,2645

1 грузинский лари

GEL

0,6245

1 гонконгский доллар

HKD

0,2166

1 индийская рупия

INR

0,0197

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,3058

10000 иранских риалов

IRR

0,0273

1 шведская крона

SEK

0,1777

1 швейцарский франк

CHF

2,0937

1 израильский шекель

ILS

0,4965

1 канадский доллар

CAD

1,2392

1 кувейтский динар

KWD

5,5582

100 казахских тенге

KZT

0,3259

1 катарский риал

QAR

0,4663

1 кыргызский сом

KGS

0,0195

100 венгерских форинтов

HUF

0,4898

1 молдавский лей

MDL

0,0992

1 норвежская крона

NOK

0,1691

100 узбекских сомов

UZS

0,0137

100 пакистанских рупий

PKR

0,5991

1 польский злотый

PLN

0,4618

1 румынский лей

RON

0,3908

100 российских рублей

RUB

2,1656

1 сербский динар

RSD

0,0168

1 сингапурский доллар

SGD

1,3262

1 саудовский риал

SAR

0,4531

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

xdr

2,3097

1 турецкая лира

TRY

0,0429

1 туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0405

100 японских йен

JPY

1,1688

1 новозеландский доллар

NZD

1,0225

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