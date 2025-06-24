В Азербайджане будет запрещена часть банковских операций НПО с иностранным финансированием

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в Правила оказания услуг и выполнения работ неправительственными организациями.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О неправительственных организациях (общественных объединениях и фондах)", который обсуждался сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

В соответствии с действующим законодательством, поступления от реализации товаров, оказания услуг, выполнения работ неправительственной организацией осуществляются на договорной основе. Договор об оказании услуг или выполнении работ за счет внешних источников финансирования представляется неправительственной организацией соответствующему органу исполнительной власти на регистрацию.

Согласно законопроекту, неправительственным организациям будет запрещено осуществлять банковские и любые другие операции по договорам об оказании услуг или выполнении работ, если финансирование осуществляется из незарегистрированных внешних источников.

Также неправительственная организация, оказывающая услуги или выполняющая работы по договору об оказании услуг или выполнении работ без договора или за счет незарегистрированных внешних источников финансирования, либо принимающая в связи с этим финансовые средства и (или) иные материальные формы, будет нести ответственность в соответствии с Кодексом об административных проступках.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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