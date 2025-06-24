Анонсированы работы по улучшению питьевого водоснабжения в Евлахе

ЕВЛАХ /Trend/ - Евлахская городская водоочистная установка с применением технологии песочной фильтрации с учетом перспективного развития до 2035 года рассчитана на улучшение питьевого водоснабжения и пользования услугами канализации 70 тысяч жителей.

Об этом сказал журналистам главный инженер Управления по эксплуатации водно-мелиоративных систем Евлаха Рауф Алиев, сообщает Trend.

По его словам, согласно проекту, в городе Евлах планируется строительство установки очистки питьевой воды мощностью 20 тысяч кубометров, 139-километровой сети питьевой воды, 115-километровой сети сточных вод и 5 насосных станций, а также создание около 13 тысяч абонентских подключений.

"В целях очистки и отвода сточных вод предусмотрено также строительство очистной установки производительностью 12 500 кубометров в сутки. В соответствии с проектом, для бесперебойного обеспечения города питьевой водой за минувший период на берегу реки Кура построена очистная установка с применением технологии быстрой песочной фильтрации производительностью 20 тысяч кубометров в сутки. Здесь установлено 16 фильтров, построены два резервуара общей емкостью 2500 кубометров для сбора чистой воды после процесса переработки. На очистном сооружении установлены специальные насосы для обеззараживания и обратной промывки, трансформатор и генератор, обеспечивающие комплекс электроэнергией. Кроме того, построена распределительная сеть водоснабжения протяженностью 86 километров, обеспечено подключение к ней 4230 домов, которые оснащены счетчиками", - сказал он.

Отметим, что системы питьевого водоснабжения и канализации города Евлах были созданы в 1950-1960-х годах. Первоначально источниками водоснабжения города были субартезианские скважины и река Кура. Возможности 15 эксплуатируемых в настоящее время субартезианских скважин не удовлетворяли потребности. Хотя на проложенных в город от зоны скважин двух магистральных трубопроводах общей протяженностью 27 километров неоднократно проводился текущий и капитальный ремонт, они не обеспечивали стабильного водоснабжения. Вода, забираемая из реки Кура насосами, подавалась абонентам после первичной очистки. Существующая в городе водопроводная сеть протяженностью 191 километр из-за многолетней эксплуатации и ветхости не удовлетворяла спрос.

За последние годы по всей стране реализованы важные проекты, направленные на обеспечение потребностей населения в чистой питьевой воде. За этот период были созданы Центральная лаборатория в Баку и 9 региональных лабораторий. Построено 8,1 тыс. километров линий для отвода сточных и дождевых вод. В городах, районах и поселках установлено 28 установок по очистке сточных вод общей производительностью 250 тыс. куб. м в сутки. В Баку и на Абшеронском полуострове сданы в эксплуатацию пять таких установок. Кроме того, построен Джейранбатанский комплекс установок ультрафильтрации воды.

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