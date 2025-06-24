Центрально-Аранский региональный центр управления SCADA обеспечит бесперебойное электроснабжение стратегических объектов

ЕВЛАХ /Trend/ - Центрально-Аранский региональный центр управления SCADA ОАО "Азеришыг" обеспечит бесперебойность, устойчивость и рациональное управление электроснабжением сельскохозяйственных участков, стратегических объектов государственного значения, объектов общественного питания и сферы услуг, а также населения.

Об этом сказал журналистам директор Центра обучения и инноваций ОАО "Азеришыг" Араз Мамедзаде, сообщает Trend.

Он отметил, что здесь установлены два 35/10-киловольтных силовых трансформатора мощностью 6,3 МВА каждый, оснащенные современным оборудованием закрытые распределительные установки мощностью 35 и 10 Кв.

"Для электроснабжения Центра от подстанции "Евлах" проложена линия электропередачи протяженностью 14 километров. Подстанции "Делимамедли", "Кюрекчай", "Агдаш", "Агсу", "Тертер" и "Dəmir Beton Məmulatları" интегрированы в Центрально-Аранский региональный центр управления SCADA. Тем самым обеспечены постоянный контроль и управление техническими параметрами оперативно-диспетчерской службой из единого центра", - отметил он.

По его словам, построение работы подстанции в многофункциональном режиме в зависимости от объемов принимаемой и передаваемой электроэнергии полностью обеспечивает координированную работу приборов и оборудования. "Здесь осуществляется автоматическая адаптация операций к требованиям распределительной сети, обеспечиваются способность принятия решений системами информационной и технической безопасности, интеграция в сеть источников "зеленой" энергии. Поскольку операции по эксплуатации и управлению осуществляются удаленно, необходимости в постоянном рабочем персонале нет. Для оказания услуг населению на территории Центра установлены приборы быстрой зарядки электромобилей", - сказал А.Мамедзаде.

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