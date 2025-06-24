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Итало-азербайджанский университет станет символом нового этапа партнёрства — Лука Ди Джанфранческо

Общество Материалы 24 июня 2025 20:34 (UTC +04:00)
Итало-азербайджанский университет станет символом нового этапа партнёрства — Лука Ди Джанфранческо

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Нурсултан Зиядов
Нурсултан Зиядов
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БАКУ /Trend/ – Итало-азербайджанский университет станет символом нового этапа нашего партнёрства.

Как передает Trend, об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Италии в Азербайджанской Республике Лука Ди Джанфранческо в рамках приёма, организованного по случаю 79-й годовщины образования Итальянской Республики.

В ходе выступления посол отметил, что активное сотрудничество в сфере образования стало важным направлением стратегического партнёрства между Италией и Азербайджаном. Особое место в этом направлении занимает проект Итало-азербайджанского университета, создаваемого в Баку при участии пяти ведущих университетов Италии.

По его словам, университет станет платформой для обмена знаниями, развития деловых возможностей и укрепления связей между студентами двух стран.

«Итало-азербайджанский университет будет играть всё более значимую роль в укреплении связей между нашими странами через образование и молодёжь», — отметил Лука Ди Джанфранческо.

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