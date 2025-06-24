Культурный обмен укрепляет дружбу между Азербайджаном и Италией — министр

БАКУ /Trend/ – Культурный обмен укрепляет дружбу между Азербайджаном и Италией.

Как передает Trend, об этом заявил министр образования Азербайджанской Республики Эмин Эмруллаев в рамках приёма, организованного по случаю 79-й годовщины образования Итальянской Республики.

Министр подчеркнул важную роль культурного взаимодействия в укреплении двусторонних отношений. Он отметил, что Азербайджанский культурный центр в Италии активно работает над продвижением богатого культурного наследия страны.

По его словам, выставки, концерты и презентации, проводимые в Италии, способствуют лучшему пониманию между народами и развитию гуманитарного сотрудничества.

«Культурный обмен помогает итальянской общественности лучше узнать Азербайджан и способствует укреплению дружбы между нашими народами», — сказал Эмин Эмруллаев.