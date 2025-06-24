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Халг Банк стал членом Национального депозитарного центра Азербайджана (ФОТО)

Экономика Материалы 24 июня 2025 14:45 (UTC +04:00)
Халг Банк стал членом Национального депозитарного центра Азербайджана (ФОТО)

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На основании Лицензии № ИХБ-01 от 7 мая 2025 года Центрального банка Азербайджанской Республики, Халг Банк стал первым банком в стране, получившим разрешение на осуществление инвестиционных услуг, и членом Национального депозитарного центра Азербайджана. В связи с этим 23 июня был подписан Меморандум о сотрудничестве сторон, предусматривающий расширение возможностей партнерства в сфере развития рынка капитала.

Членство Национального депозитарного центра позволит Халг Банку напрямую предлагать инвестиционные услуги физическим и юридическим лицам, что в свою очередь, создаст возможность клиентам эффективно управлять финансовыми портфелями и использовать возможности рынка ценных бумаг. Новая услуга позволит не только предлагать клиентам комплексные и надежные финансовые решения, но и внесет вклад в развитие инвестиционного рынка страны. Отметим, что операции с акциями и облигациями можно легко и удобно совершать через мобильное приложение XalqOnline.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az// , по номеру 138 информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.

Халг Банк стал членом Национального депозитарного центра Азербайджана (ФОТО)
Халг Банк стал членом Национального депозитарного центра Азербайджана (ФОТО)
Халг Банк стал членом Национального депозитарного центра Азербайджана (ФОТО)
Халг Банк стал членом Национального депозитарного центра Азербайджана (ФОТО)
Халг Банк стал членом Национального депозитарного центра Азербайджана (ФОТО)
Халг Банк стал членом Национального депозитарного центра Азербайджана (ФОТО)
Халг Банк стал членом Национального депозитарного центра Азербайджана (ФОТО)
Халг Банк стал членом Национального депозитарного центра Азербайджана (ФОТО)
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