Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева посетили Алтыагаджский национальный парк (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках поездки в Хызинский район вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента реконструкции Центра реабилитации для диких животных, расположенного на территории Алтыагаджского национального парка.

Как сообщает Trend, здесь будут созданы необходимые условия для возвращения в естественную среду обитания диких животных, нуждающихся в реабилитации, в особенности медведей. В центре будут проводиться ветеринарные осмотры животных, процессы физической реабилитации, программы по поведенческим этапам восстановления, специальные режимы кормления. Эти процессы позволят выпускать животных в естественную среду обитания только тогда, когда они будут полностью готовы.

Затем полностью выздоровевшие дикие птицы, чья многолетняя реабилитация была завершена в Бакинском зоологическом парке, были выпущены в дикую природу на территории Алтыагаджского национального парка при участии Лейлы Алиевой и Арзу Алиевой. Среди выпущенных в дикую природу птиц были 2 болотных луня и 1 белохвостый орлан-береговик. Эти хищные птицы были обнаружены местными жителями в ослабленном и травмированном состоянии и переданы в Бакинский зоологический парк. Под наблюдением специалистов Зоологического парка птицы были полностью реабилитированы и приведены в состояние, подходящее для их естественной среды обитания. Выпуск птиц в дикую природу после реабилитации имеет большое значение с точки зрения восстановления равновесия в экосистеме и защиты биоразнообразия.

Общественное объединение IDEA обращается к гражданам с тем, что содержание диких животных в домашних условиях приводит к ослаблению биоразнообразия, нарушению природного баланса и серьезной угрозе жизни животных. Подобные ситуации не только приводят к потере дикими животными своих природных инстинктов, вызывают стресс и агрессивное поведение, но и представляют потенциальную угрозу для жизни человека. В то же время граждан просят сообщать о любых слабых или раненых диких животных на горячую линию Бакинского зоологического парка (012 4401096) для их привлечения к реабилитации.

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