Благодарим Катар за усилия по прекращению войны – Пезешкиан

БАКУ /Trend/ - Иран еще раз выражает искреннюю благодарность Катару за поддержку, солидарность с Ираном и усилия в вопросе прекращения войны.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с Эмиром Катара Шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Он выразил надежду, что дружественный и братский Катар признает, что инцидент, произошедший минувшим днем, был реакцией на прямое участие США в нападении Израиля на Иран. Пезешкиан заявил, что иранское государство и граждане полностью понимают позицию Катара и особо ценят солидарность катарского государства и граждан в трудные времена.

Он отметил, что Иран подвергся нападению во время переговоров по решению проблемы. Хотя предлагалось вернуться за стол переговоров, такой шаг в момент, когда применяется военная агрессия, означал принятие требований агрессора. Соответственно, Иран не принял предложение и попытался дать достойный ответ на агрессию.

"Иран стремится развивать конструктивные, дружественные и братские отношения с Катаром. Надеюсь, при первой же возможности состоится мой визит в Доху и будут проведены переговоры о путях укрепления взаимоотношений наших стран", - сказал Пезешкиан.

В телефонном разговоре Эмир Катара Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани отметил, что его страна имеет глубокие отношения с Ираном, и Катар приложил всяческие усилия, чтобы уберечь Иран от нападений, что отвечает интересам, дружбе и братству с соседней страной.

Напомним, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате которых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом "Хатам аль-Анбия" - Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других лиц.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.

22 июня ВВС США атаковали ядерные объекты в Иране. Отмечается, что авиаудары уничтожили ядерные объекты Ирана.

"Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана. Полный боезапас бомб был сброшен на основной объект Фордо. Все самолеты благополучно возвращаются домой", - написал в соцсети Президент США Дональд Трамп.

Вечером 23 июня Иран нанес авиаудары по военной базе США в Катаре.

24 июня при посредничестве Президента США Дональда Трампа между сторонами было объявлено о временном прекращении огня.

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