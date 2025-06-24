Некоторые соревнования III Игр СНГ пройдут в Евлахском Олимпийском спортивном комплексе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, соревнования по некоторым видам спорта в рамках III Игр стран Содружества независимых государств, которые пройдут в Азербайджане, будут организованы в недавно открывшемся Олимпийском спортивном комплексе в Евлахе.

Как передает Trend, об этом сказал журналистам начальник отдела материально-технического обеспечения министерства молодежи и спорта Эльмир Мехтиев.

По его словам, этот комплекс строится в рамках Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики, утвержденной указом главы государства.

Э.Мехтиев отметил, что территория Евлахского Олимпийского спортивного комплекса составляет 5,8 гектара.

"Общая площадь застройки комплекса составляет 9 500 м², общая площадь - 17 000 м², площадь открытых спортивных площадок и поля стадиона - 10 200 м², площадь благоустройства комплекса, озеленения и асфальтобетонных дорог - 38 000 м². В архитектурном стиле комплекса отдано предпочтение модерну", - сказал он.

По его словам, главное здание комплекса состоит из 6 блоков.

"1-й блок включает в себя фойе, административные помещения, кафе, конференц-зал на 80 человек, зал для тренировок по карате и тхэквондо, а также вспомогательные помещения, 2-й блок - универсальный зал, рассчитанный на 1100 зрителей, 3-й блок - зал для плавания, рассчитанный на 130 зрителей, а также тренажёрный зал (фитнес). 4-й блок - залы для бокса и гимнастики, каждый из которых вмещает по 42 зрителя, всего - 84. 5-й блок - общий зал, предназначенный для борьбы и дзюдо, вмещает 240 зрителей. 6-й блок - гостиничный, в котором предусмотрен 21 номер на 42 спальных места", - отметил он.

Начальник отдела также предоставил информацию о футбольном стадионе.

"Поле с искусственным покрытием имеет размер 105×68 метров. Трибуна рассчитана на 1300 зрителей. Имеются также две мини-футбольные площадки с искусственным покрытием размером 42×25 метров. Кроме того, предусмотрены технические здания, водохранилища, котельная, насосная станция, трансформатор и другие технические объекты. Отмечу, что универсальный зал предназначен для проведения тренировок и соревнований по волейболу, баскетболу, гандболу и бадминтону. В зале устанавливается лицензированный, амортизированный, специальный деревянный пол датского производства Junckers, соответствующий требованиям FIBA", - отметил он.

По его словам, в каждом зале будут предусмотрены отдельные раздевалки, душевые, помещения для тренеров и судей.

"Наличие зрительских мест во многих залах, а также большое количество залов позволяет одновременно проводить соревнования по нескольким видам спорта. По функциональности это будет один из лучших Олимпийских спортивных комплексов страны. Большая часть спортивного оборудования, устанавливаемого в залах, будет лицензированной", - сказал он.

Э.Мехтиев отметил, что комплекс обеспечивается независимыми внешними линиями электроснабжения, газоснабжения и волоконно-оптической связи.

"В гостиничном здании будут установлены два лифта, а в спортивном корпусе - один лифт для лиц с ограниченными физическими возможностями. Также предусмотрены современные системы вентиляции, отопления, охлаждения, пожарной сигнализации, фильтрации воды для бассейна, системы видеонаблюдения, интернета, телевидения, внутренняя телефонная станция, звуковое и другое оборудование. Для спортсменов с ограниченными физическими возможностями созданы соответствующие условия. Комплекс будет оснащен необходимой мебелью, инвентарем и принадлежностями", - отметил он.

Отметим, что соревнования по боксу в рамках III Игр стран СНГ, которые состоятся в Азербайджане в сентябре этого года, будут организованы в Евлахском Олимпийском спортивном комплексе.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!