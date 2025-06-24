В Азербайджане установлена новая закупочная цена на продовольственную пшеницу

БАКУ /Trend/ - Установлена государственная закупочная цена на одну тонну местной продовольственной пшеницы.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов, сообщает Trend.

Согласно документу, в целях повышения уровня самообеспечения страны продовольственной пшеницей, стимулирования деятельности местных производителей продовольственной пшеницы и оказания им государственной поддержки, государственная закупочная цена на одну тонну местной продовольственной пшеницы на 2025 год в соответствии с показателями качества, указанными в приложении к настоящему постановлению, установлена в размере 400 манатов.

Решение вступило в силу с 23 июня.

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