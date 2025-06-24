БАКУ /Trend/ - В Баку проходит "FINTEX SUMMIT 2025 – выставка финансов и технологий".

Как сообщает во вторник Trend, двухдневная выставка пройдет при поддержке Ассоциации банков Азербайджана и Центрального банка Азербайджанской Республики, министерства цифрового развития и транспорта, Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, а также при глобальном партнерстве компании Visa.

Международный саммит, посвященный теме "Новые тенденции в банковской и финансовой экосистеме: цифровая интеграция, финтех-партнерства и кибербезопасность", считается ведущей платформой цифровой трансформации и инновационно-ориентированного сотрудничества в регионе.

В рамках саммита будут проведены дискуссии высокого уровня по 7 тематическим панелям. Основное внимание будет уделено применению финансовых технологий, экосистемам цифровых платежей, использованию искусственного интеллекта в банковской сфере, открытому банкингу, решениям RegTech, а также динамично развивающимся моделям сотрудничества между банками и финтех-компаниями. Кроме того, широко будут обсуждаться вызовы, связанные с кибербезопасностью и защитой данных в цифровой среде.

В мероприятии примут участие около 300 международных и региональных организаций, включая представителей из США, Европейского Союза, СНГ, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. Ожидается участие более 1500 делегатов, в том числе представителей государственных учреждений, коммерческих банков, финтех-компаний, поставщиков платёжных технологий, инвесторов, дипломатических представительств и академических институтов. На мероприятии около 50 местных и международных спикеров поделятся тенденциями и передовым опытом в области финансовых технологий.

В рамках Саммита будут подписаны меморандумы о взаимопонимании, направленные на укрепление сотрудничества между Ассоциацией банков Азербайджана и Ассоциацией финансистов Казахстана, а также между Кредитными бюро тюркоязычных государств.

Отметим, что FINTEX SAMMIT, наряду с Международным банковским форумом, является одной из двух крупнейших международных финансовых площадок, ежегодно проводимых в Баку.

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