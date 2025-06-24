Началось очередное заседание Милли Меджлиса

БАКУ /Trend/ - Началось очередное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, в повестку заседания включено 12 вопросов.

1. Законопроект Азербайджанской Республики «О теплоснабжении» (третье чтение);

2. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «Об исполнительных чиновниках», «Об исполнении» и «О прохождении службы в органах юстиции» (третье чтение);

3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики», законы Азербайджанской Республики «О статусе муниципалитетов», «Об основах финансов муниципалитетов», «Об управлении муниципальными землями», «О местных (муниципальных) налогах и платежах» и «Об утверждении Положения об органе муниципальной налоговой службы» (третье чтение);

4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках (третье чтение);

5. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении «Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой»;

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Таможенный кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение);

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «Об образовании» и «О дошкольном образовании» (первое чтение);

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Земельный кодекс Азербайджанской Республики, Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, Жилищный кодекс Азербайджанской Республики, Градостроительный и строительный кодекс Азербайджанской Республики, законы «Об управлении муниципальными землями», «Об утверждении Положения о правилах подготовки и согласования документов, связанных с выделением муниципальных земель» и «О государственном реестре недвижимого имущества» (первое чтение);

9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О неправительственных организациях (общественных объединениях и фондах)» и «О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма» (первое чтение);

10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданско-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики и Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках (первое чтение);

11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О бюджетной системе» (первое чтение);

12. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О государственном долге» (первое чтение).

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