Президент Ильхам Алиев: Электростанция «8 Ноября» еще больше усилит статус Мингячевира как энергетического центра Южного Кавказа

БАКУ /Trend/ - Электростанция «8 Ноября», конечно, усилит наш энергетический потенциал, повысит эффективность энергосистемы и, таким образом, еще больше укрепит статус Мингячевира как энергетического центра не только Азербайджана, но и всего Южного Кавказа.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия электростанции «8 Ноября» в Мингячевире.

Глава государства подчеркнул, что в настоящее время более 40 процентов электроэнергии страны вырабатывается в Мингячевире. «Вся проделанная работа еще раз показывает, что Азербайджан находится на правильном пути», - отметил он.