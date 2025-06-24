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Президент Ильхам Алиев: Электростанция «8 Ноября» еще больше усилит статус Мингячевира как энергетического центра Южного Кавказа

Политика Материалы 24 июня 2025 10:08 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Электростанция «8 Ноября» еще больше усилит статус Мингячевира как энергетического центра Южного Кавказа
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Электростанция «8 Ноября», конечно, усилит наш энергетический потенциал, повысит эффективность энергосистемы и, таким образом, еще больше укрепит статус Мингячевира как энергетического центра не только Азербайджана, но и всего Южного Кавказа.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия электростанции «8 Ноября» в Мингячевире.

Глава государства подчеркнул, что в настоящее время более 40 процентов электроэнергии страны вырабатывается в Мингячевире. «Вся проделанная работа еще раз показывает, что Азербайджан находится на правильном пути», - отметил он.

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