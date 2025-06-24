Израиль принял решение не продолжать удары по Ирану

БАКУ /Trend/ - После телефонного разговора между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом США Дональдом Трампом Израиль принял решение не наносить новые удары по Ирану.

Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на канцелярию премьер-министра Израиля.

После вступления в силу режима прекращения огня израильская армия нанесла удар по радиолокационной станции (РЛС) вблизи Тегерана в ответ на два ракетных обстрела с иранской стороны. Информацию также подтвердил офис премьер-министра Израиля.

В заявлении подчеркивается, что атака была ограничена только этой целью.

"После телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Израиль воздержался от нанесения дополнительных ударов",- отмечается в заявлении.

Напомним, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате которых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом "Хатам аль-Анбия" - Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других лиц.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.

22 июня ВВС США атаковали ядерные объекты в Иране. Отмечается, что авиаудары уничтожили ядерные объекты Ирана.

"Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана. Полный боезапас бомб был сброшен на основной объект Фордо. Все самолеты благополучно возвращаются домой", - написал в соцсети Президент США Дональд Трамп.

Вечером 23 июня Иран нанес авиаудары по военной базе США в Катаре.

24 июня при посредничестве Президента США Дональда Трампа между сторонами было объявлено о прекращении огня.

Верховный Совет национальной безопасности Ирана также выступил с заявлением, в котором отметил, что атаки были прекращены.

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