В Азербайджане не выявлено повышения естественного радиационного фона – совместная информация

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось, мобильные группы, состоящие из специалистов Государственного агентства по регулированию ядерной и радиологической деятельности при министерстве по чрезвычайным ситуациям, специального комбината "Изотоп" и радиационно-химической лаборатории Войск гражданской обороны, продолжают проводить мониторинги с целью измерения радиационного фона вдоль южных границ страны (в 30 пунктах), в том числе на территории Нахчыванской АР.

Как передает Trend, об этом говорится в совместной информации пресс-служб министерств по чрезвычайным ситуациям, экологии и природных ресурсов, а также цифрового развития и транспорта.

Отмечается, что в ходе мониторингов на данный момент не зафиксировано повышения естественного радиационного фона в окружающей среде. Подчеркивается, что для обеспечения непрерывного контроля радиационной обстановки на территории страны, включая трансграничные регионы, в приграничных районах, таких как Астара, Бейлаган, Зангилан, Садарак и других, функционируют автоматизированные станции Центра мониторинга окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов. С помощью этих автоматизированных станций проводятся ежедневные наблюдения за радиационным фоном. По результатам текущих наблюдений фактов радиоактивного загрязнения воздуха не зафиксировано.

Департамент ядерных исследований Агентства инноваций и цифрового развития проводит радиологические и радиоэкологические исследования в южных приграничных районах Азербайджана (Астара, Лянкяран, Масаллы, Джалилабад, Билясувар). Департамент ядерных исследований Агентства инноваций и цифрового развития, руководствуясь стандартами безопасности и рекомендательными документами Международного агентства по атомной энергии, провел измерения и анализ по радиологическим параметрам в воздухе, почве и образцах речной воды в южных приграничных районах страны.

Результаты оказались следующими:

в образцах воздуха, почвы, дождевой и речной воды повышенных значений изотопов урана или искусственных радионуклидов не выявлено;

значения альфа- и бета-активности воздуха в пределах нормы;

при автогамма- и стационарных дозиметрических измерениях уровень гамма- и нейтронного излучения был в пределах фоновых значений, опасные уровни не зафиксированы.

Отмечено, что информация о результатах проведенных мониторингов будет регулярно доводиться до общественности.

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