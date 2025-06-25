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В Азербайджане расширен круг субъектов, которым будут выданы дипломатические паспорта

Политика Материалы 25 июня 2025 15:54 (UTC +04:00)
В Азербайджане расширен круг субъектов, которым будут выданы дипломатические паспорта

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане расширен круг субъектов, которые получат дипломатические паспорта.

Как сообщает Trend, это отражено в поправке к закону "О паспортах", утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно закону, в соответствии с поправкой к закону "О паспортах", в целях предоставления гарантий для предусмотренных должностей, отнесенных к первой классификации административных должностей, в круг субъектов, которые могут получить дипломатические паспорта, также будут включены заместители руководителей управлений или иных приравненных к ним структурных подразделений Администрации Президента.

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