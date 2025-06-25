Футболисты "Карабаха" побывали в Ханкенди (ФОТО)

ХАНКЕНДИ /Trend/ - В рамках программы "Большое возвращение" осуществляются последовательные мероприятия по восстановлению и возрождению социально-экономической, культурной и спортивной жизни на освобожденных от оккупации территориях.

В поддержку этих мероприятий продолжается поездка футболистов, тренерского состава и официальных лиц футбольного клуба "Карабах", одного из самых успешных спортивных клубов страны, в освобожденные от оккупации регионы, сообщает Trend.

Следующей остановкой был город Ханкенди. Клуб "Карабах" побывал в Карабахском университете.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью Службы по восстановлению, строительству и управлению в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, команду встретили сотрудники Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, а также ректор Карабахского университета Шахин Байрамов. Команда ознакомилась с учебным заведением и встретилась со студентами.

Студенты факультета искусств университета выступили перед гостями в актовом зале учебного заведения.

Затем футболисты ознакомились со строительными работами, проводимыми в городе. Жители также сфотографировались с футболистами и тренерами команды.

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