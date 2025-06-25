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Переговоры по истребителям "Eurofighter" продвигаются успешно - Эрдоган

В мире Материалы 25 июня 2025 22:34 (UTC +04:00)
Переговоры по истребителям "Eurofighter" продвигаются успешно - Эрдоган
Фото: Официальный информационный сайт президента Турции

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/ Trend/ - Переговоры с Великобританией и Германией по вопросу закупки истребителей "Eurofighter Typhoon" продолжаются в позитивном русле.

Об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге, передаёт Trend.

«У нас были встречи и с Великобританией, и с Германией, мы этим занимаемся, и в этом отношении есть прогресс», — отметил турецкий лидер.

Ранее Турция уже сообщала о намерении приобрести истребители "Eurofighter Typhoon" и о ведении переговоров с соответствующими сторонами.

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