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Состоялось заседание Рабочей группы по архитектуре цифрового правительства (ФОТО)

Экономика Материалы 25 июня 2025 21:01 (UTC +04:00)
Состоялось заседание Рабочей группы по архитектуре цифрового правительства (ФОТО)

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - 23 июня 2025 года в Агентстве по инновациям и цифровому развитию (İRİA) состоялось заседание Рабочей группы по архитектуре цифрового правительства.

Как сообщает Trend, во встрече приняли участие руководство и члены рабочей группы, а также представители ряда государственных учреждений.

В ходе заседания представители İRİA провели подробные презентации по проекту "Правила проведения диагностики уровня цифровизации" и на тему "Развитие устойчивости деятельности в информационных системах Электронного правительства (EHİS)". В выступлениях были затронуты вопросы повышения эффективности цифровых услуг, обеспечения надежности существующих систем и укрепления интеграции между государственными структурами.

В завершение мероприятия были проведены обсуждения по совместному плану действий и будущим шагам. Участники получили ответы на интересующие их вопросы, а также озвучили мнения и предложения.

Отметим, что 16 января 2025 года Президентом Азербайджанской Республики был подписан указ №287, которым утверждена "Концепция цифрового развития в Азербайджанской Республике". Заседание рабочей группы было организовано с целью обеспечения единой координации для успешной реализации данной Концепции.

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Состоялось заседание Рабочей группы по архитектуре цифрового правительства (ФОТО)
Состоялось заседание Рабочей группы по архитектуре цифрового правительства (ФОТО)
Состоялось заседание Рабочей группы по архитектуре цифрового правительства (ФОТО)
Состоялось заседание Рабочей группы по архитектуре цифрового правительства (ФОТО)
Состоялось заседание Рабочей группы по архитектуре цифрового правительства (ФОТО)
Состоялось заседание Рабочей группы по архитектуре цифрового правительства (ФОТО)
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