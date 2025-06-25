Состоялось заседание Рабочей группы по архитектуре цифрового правительства (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 23 июня 2025 года в Агентстве по инновациям и цифровому развитию (İRİA) состоялось заседание Рабочей группы по архитектуре цифрового правительства.

Как сообщает Trend, во встрече приняли участие руководство и члены рабочей группы, а также представители ряда государственных учреждений.

В ходе заседания представители İRİA провели подробные презентации по проекту "Правила проведения диагностики уровня цифровизации" и на тему "Развитие устойчивости деятельности в информационных системах Электронного правительства (EHİS)". В выступлениях были затронуты вопросы повышения эффективности цифровых услуг, обеспечения надежности существующих систем и укрепления интеграции между государственными структурами.

В завершение мероприятия были проведены обсуждения по совместному плану действий и будущим шагам. Участники получили ответы на интересующие их вопросы, а также озвучили мнения и предложения.

Отметим, что 16 января 2025 года Президентом Азербайджанской Республики был подписан указ №287, которым утверждена "Концепция цифрового развития в Азербайджанской Республике". Заседание рабочей группы было организовано с целью обеспечения единой координации для успешной реализации данной Концепции.

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