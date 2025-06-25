После вступления в силу режима прекращения огня в Израиле возобновили работу школы

БАКУ /Trend/ - После вступления в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном все учебные заведения на территории Израиля возобновили свою работу.

Как сообщает в среду Trend, Командование внутреннего фронта Армии обороны Израиля объявило об отмене всех ограничений, ранее применявшихся к гражданскому населению в период военного конфликта с Ираном.

Отмечается, в результате атак баллистических ракет Ирана на территории страны было повреждено около 300 зданий учебных заведений.

Напомним, в ночь на 13 июня израильская армия начала массированные авиаудары по Ирану. В ходе атак были нанесены удары по ядерным объектам, генералам, ядерным физикам, авиабазам, системам противовоздушной обороны и баллистическим ракетам Ирана. В ответ Тегеран осуществил атаку баллистическими ракетами и беспилотниками по военным базам и промышленным объектам Израиля. В ночь на 22 июня бомбардировщики США нанесли удары по одному из ядерных объектов Ирана. А 24 июня при посредничестве президента США Дональда Трампа между сторонами было объявлено о временном перемирии.

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