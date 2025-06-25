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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 25 июня

Экономика Материалы 25 июня 2025 09:20 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 25 июня

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 25 июня.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.9741 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0429 маната, 100 российских рублей - 2.1739 маната.

Валюты

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,9741

1 австралийский доллар

AUD

1,1047

1 белорусский рубль

BYN

0,5676

1 болгарский леви

BGN

1,0094

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4629

100 южнокорейских вон

KRW

0,1247

1 чешская крона

CZK

0,0797

1 китайский юань

CNY

0,2371

1 датская крона

DKK

0,2646

1 грузинский лари

GEL

0,6247

1 гонконгский доллар

HKD

0,2166

1 индийская рупия

INR

0,0198

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,3146

10000 иранских риалов

IRR

0,0276

1 шведская крона

SEK

0,1785

1 швейцарский франк

CHF

2,111

1 израильский шекель

ILS

0,4994

1 канадский доллар

CAD

1,2378

1 кувейтский динар

KWD

5,5596

100 казахских тенге

KZT

0,328

1 катарский риал

QAR

0,4664

1 кыргызский сом

KGS

0,0195

100 венгерских форинтов

HUF

0,492

1 молдавский лей

MDL

0,0994

1 норвежская крона

NOK

0,168

100 узбекских сомов

UZS

0,0136

100 пакистанских рупий

PKR

0,5991

1 польский злотый

PLN

0,4644

1 румынский лей

RON

0,3909

100 российских рублей

RUB

2,1739

1 сербский динар

RSD

0,0168

1 сингапурский доллар

SGD

1,3283

1 саудовский риал

SAR

0,4532

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

xdr

2,3249

1 турецкая лира

TRY

0,0429

1 туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0407

100 японских йен

JPY

1,1723

1 новозеландский доллар

NZD

1,0247

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