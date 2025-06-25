Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 25 июня

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 25 июня.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.9741 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0429 маната, 100 российских рублей - 2.1739 маната.

Валюты 1 доллар США USD 1,7 1 евро EUR 1,9741 1 австралийский доллар AUD 1,1047 1 белорусский рубль BYN 0,5676 1 болгарский леви BGN 1,0094 1 дирхам ОАЭ AED 0,4629 100 южнокорейских вон KRW 0,1247 1 чешская крона CZK 0,0797 1 китайский юань CNY 0,2371 1 датская крона DKK 0,2646 1 грузинский лари GEL 0,6247 1 гонконгский доллар HKD 0,2166 1 индийская рупия INR 0,0198 1 британский фунт стерлингов GBP 2,3146 10000 иранских риалов IRR 0,0276 1 шведская крона SEK 0,1785 1 швейцарский франк CHF 2,111 1 израильский шекель ILS 0,4994 1 канадский доллар CAD 1,2378 1 кувейтский динар KWD 5,5596 100 казахских тенге KZT 0,328 1 катарский риал QAR 0,4664 1 кыргызский сом KGS 0,0195 100 венгерских форинтов HUF 0,492 1 молдавский лей MDL 0,0994 1 норвежская крона NOK 0,168 100 узбекских сомов UZS 0,0136 100 пакистанских рупий PKR 0,5991 1 польский злотый PLN 0,4644 1 румынский лей RON 0,3909 100 российских рублей RUB 2,1739 1 сербский динар RSD 0,0168 1 сингапурский доллар SGD 1,3283 1 саудовский риал SAR 0,4532 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) xdr 2,3249 1 турецкая лира TRY 0,0429 1 туркменский манат TMT 0,4857 1 украинская гривна UAH 0,0407 100 японских йен JPY 1,1723 1 новозеландский доллар NZD 1,0247

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!