Франция использовала хлордекон, вызывающий тяжелые заболевания на Гваделупе

БАКУ /Trend/ - Франция применяла хлордекон на территории Гваделупы, что привело к серьезным последствиям для здоровья населения, включая случаи онкологических заболеваний и других хронических болезней, которые передаются из поколения в поколение.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил лектор по экономическим наукам Филипп Вердол во время своего выступления на панельной сессии «Экономическая деколонизация» международной конференции «К деколонизации Гваделупы: проблемы и перспективы».

"Количество хлордекона, использованного Францией, свидетельствует о пренебрежении её решением Всемирной организации здравоохранения. Вредное воздействие хлордекона на почву сохраняется и по сей день, при этом до сих пор не предпринято никаких мер для решения этой проблемы",- добавил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!