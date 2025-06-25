Вальс, классика… Гармония культурного наследия Австрии и Азербайджана в Вене (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском культурном центре в Вене (Aserbaidschanisches Kulturzentrum Wien) состоялся концерт под названием "Метаморфозы вальса в творчестве композиторов Востока и Запада. Иоганн Штраус как всемирно известный король вальса и оперетты".

Об этом сообщила Trend Life организатор вечера, наша соотечественница из Австрии Фарах Таирова.

Концерт состоялся в рамках проекта мэрии города - "Вена в Штраусе и в роскоши", приуроченного к 200-летнему юбилею выдающегося австрийского композитора, дирижера, скрипача Иоганна Штрауса II (1825-1899),

Вечер был организован Musik macht Freude при содействии Culture Meeting Point, мэрией Вены, Sun Dance Company и Aserbaidschanisches Kulturzentrum Wien с участием школьников.

На открытии вечера руководитель Musik macht Freude Фарах Таирова рассказала о значимости Иоганна Штрауса II в истории формирования венского вальса и венской оперетты, особо подчеркнув гармонию с произведениями известных композиторов Востока и Запада - Петра Чайковского, Гара Гараева, Тофига Гулиева и других авторов.

"Для меня большая честь представлять за рубежом богатую культуру, музыку и национальное наследие Азербайджана, популяризировать творчество наших корифеев и проводить различные мероприятия во имя родины", - отметила Фарах Таирова.

Была выражена благодарность директору Азербайджанского культурного центра в Вене Лейле Гасымовой за поддержку проекта.

Концерт сопровождался интересными докладами детей о творчестве Иоганна Штрауса II со слайдами. Были представлены номера из знаменитых оперетт и вальсов Штрауса с участием Sun Dance Company. Лауреат международных конкурсов, юный пианист и композитор, солист хора Венской Государственной Оперы, 14-летний Норберт Эбнер исполнил композицию Çiçəklər sevinsin легендарного композитора, джазового музыканта, саксофониста, кларнетиста, народного артиста Азербайджана Тофига Ахмедова.

Фортепианную игру сопровождал нежный танец-вальс, поставленный хореографом Людмилой Детковой с участием Sun Dance Company. Текст песни поэта-лирика Нусрет Кесеменли был переведен на немецкий язык и отображался на экране.

Гостям была также показана оркестровая версия этого произведения под управлением самого автора Тофига Ахмедова.

На концерте 10-летним Эмилем Муршудовым был исполнен гимн Азербайджана, специально приуроченный к 140-летию Узеира Гаджибейли, а также знаменитый вальс из фильма "Встреча" на музыку Тофига Гулиева в интерпретации 11-летней Лары Ондер.

Выступления были встречены овациями.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!