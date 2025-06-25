Закир Гасанов встретился с военнослужащими, которым присвоены высшие воинские звания (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 25 июня министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с военнослужащими министерства обороны, которым были присвоены высшие воинские звания в соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики.

Об этом Trend сообщили в минобороны.

Сначала было зачитано распоряжение Президента Азербайджанской Республики от 25 июня 2025 года о присвоении военнослужащим министерства обороны высшего воинского звания «генерал-майор», а также соответствующий приказ министра обороны. Министр обороны передал офицерам поздравления Верховного Главнокомандующего, пожелал успехов в дальнейшей службе, дал поручения и рекомендации.

Награждённые офицеры выразили благодарность Президенту Азербайджанской Республики, Верховному Главнокомандующему Ильхаму Алиеву и руководству министерства обороны за оказанное доверие.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!