Добыча нефти на блоке Бахар-Гум-Дениз в Азербайджане демонстрирует положительную динамику
Добыча нефти на блоке Бахар-Гум-Дениз в Азербайджане в течение первых пяти месяцев 2025 года в целом демонстрировала тенденцию к росту.
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