Принята Итоговая декларация 4-го совещания министров сельского хозяйства ОТГ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В городе Чолпон-Ата Кыргызской Республики состоялось 4-е совещание министров сельского хозяйства Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщили Trend в министерстве сельского хозяйства Азербайджана, в заседании приняла участие делегация во главе с министром сельского хозяйства Азербайджанской Республики Меджнуном Мамедовым.

В работе заседания, которое прошло под председательством вице-премьера Кыргызской Республики, министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыта Торобаева и генерального секретаря ОТГ Кубанычбека Омуралиева, приняли участие министры и заместители министров сельского хозяйства стран-членов организации, и стран, приглашенных в качестве наблюдателей.

Открывая мероприятие, заместитель председателя Кабинета министров Кыргызской Республики, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев подчеркнул наличие большого потенциала для увеличения товарооборота между странами ОТГ в аграрной сфере.

Министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов в своем выступлении подчеркнул, что глобальное изменение климата несет серьезные риски для агропродовольственных систем и процесса обеспечения продовольственной безопасности. Он также коснулся важности 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29), состоявшейся в Баку в ноябре прошлого года. Он сообщил, что Азербайджан успешно организовал это международное мероприятие, и был принят ряд важных международных инициатив, включая Декларацию COP29 по борьбе с изменением климата. Министр выразил благодарность странам ОТГ за высокий уровень их представительства на СОР29.

Назвав эффективную сельскохозяйственную дипломатию важным инструментом преодоления многочисленных вызовов и угроз, с которыми сталкивается мировая агропродовольственная система, министр Меджнун Мамедов добавил, что необходимо и дальше укреплять торговые отношения между странами ОТГ и наращивать совместные усилия для того, чтобы наши страны стали ведущими экспортерами ключевых сельскохозяйственных продуктов. Он подчеркнул, что современная транспортная инфраструктура, богатые энергетические ресурсы, свободные экономические зоны и благоприятный инвестиционный климат стран ОТГ создают существенные преимущества для успешной деятельности бизнес-сообществ. Ожидается, что Тюркский инвестиционный фонд официально начнет свою деятельность в этом году. В связи с этим министр Меджнун Мамедов отметил, что, активно используя возможности фонда, необходимо реализовывать пилотные проекты, направленные на совместное производство под брендом ОТГ.

На совещании министров была подчеркнута необходимость на фоне современных вызовов сотрудничества в области цифровой трансформации сельского хозяйства, передачи технологий в этой сфере и обмена передовым опытом в целях повышения производительности и достижения устойчивого развития.

На основании заранее определенных критериев город Чолпон-Ата Кыргызской Республики объявлен сельскохозяйственной столицей Организации тюркских государств с сентября 2025 года. Было достигнуто соглашение о проведении следующей встречи министров сельского хозяйства ОТГ в Турции, а также было решено, что Рабочая группа по сельскому хозяйству подготовит специальный План действий на 2026 год.

В завершение мероприятия была принята Итоговая декларация 4-го совещания министров сельского хозяйства Организации тюркских государств. В документе основными направлениями будущего сотрудничества государств-членов ОТГ определены обеспечение устойчивости агропродовольственной системы, расширение применения инноваций в аграрном секторе, повышение производительности, увеличение товарооборота сельскохозяйственной и продовольственной продукции, поощрение взаимных инвестиций, трансфер современных технологий в аграрном секторе, обмен передовым опытом, рациональное управление земельными и водными ресурсами, защита биоразнообразия, продвижение развития системы сельскохозяйственного страхования, поддержка реализации мероприятий сельскохозяйственной кооперации в рамках ОТГ и другие направления.

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