Движение «Священная борьба» планировал теракты и захват власти в Армении - Следственный комитет

БАКУ/Trend/ - Участники и руководители движения под названием «Священная борьба» планировали осуществить в Республике Армения террористические акты и действия, направленные на захват власти в Армении.

Как передает в среду Trend, об этом говорится в заявлении Следственного комитета Армении.

Сообщается, что Вазген Галстанян, не сумев за несколько месяцев осуществить поставленную перед возглавляемым и инициированным им движением под названием «Священная борьба» цель – захват власти в Республике Армения законными способами, разрешёнными Конституцией РА, с ноября 2024 года принял решение реализовать эту цель способом, не предусмотренным Конституцией РА, и для достижения этой цели он в предварительном сговоре с рядом участников движения, действуя в составе группы, приобрёл необходимые средства и инструменты для совершения террористических актов и захвата власти, а также умышленно создал иные условия, таким образом готовясь к насильственному захвату власти.

Отмечается, что в ходе регулярных обсуждений Вазген Галстанян и другие члены преступной группы приняли решение сформировать 200–250 ударных групп численностью до 25 человек каждая, в основном из бывших военнослужащих и полицейских, с военной подготовкой, перед каждой из которых будет поставлена чёткая задача, обязательная к исполнению любой ценой, при этом участники групп не должны знать о задачах и действиях других групп и не взаимодействовать с ними.

«Преступная группа планировала, что после формирования ударных групп и получения необходимых средств, В. Галстанян должен был по определённому поводу сделать призыв собраться у здания правительства РА. Это собрание было предназначено для отвлечения внимания властей, в то время как ударные группы должны были занять заранее определённые позиции и не присоединяться к митингу. Преступная группа чётко спланировала, что конечная цель движения должна быть реализована не митингующими, а ударными группами, путём выполнения поставленных перед ними задач в течение 24–36 часов, вызвав тем самым ситуацию хаоса и неуправляемости в населённых пунктах РА», - говорится в заявлении.



По информации Следственного комитета, для осуществления своих преступных целей по захвату власти в Республике Армения, В. Галстанян и другие члены преступной группы планировали совершение террористических актов – взрывы, стрельбу по зданиям, создание угрозы массовой гибели, нанесения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью граждан, крупного материального ущерба, отключения электроэнергии и интернета путём повреждения кабелей и оборудования, массовые ДТП с преднамеренными столкновениями автомобилей, поджоги общественных объектов, массовые поломки светофоров, уничтожение электрических линий троллейбусов и др., чтобы вызвать панику, страх и хаос среди населения.



«Одновременно планировались действия по препятствованию реагирования со стороны государственных органов, в том числе блокировка выездов с мест дислокации внутренних войск, остановка транспортных средств полиции, кибератаки на сайты и электронные системы управления правительства и других госучреждений с целью дезорганизации государственной власти и принуждения действующих по Конституции властей к отказу от своих полномочий.



С января 2025 года члены преступной группы начали осуществление подготовки – они уже привлекли более 1000 человек через участников движения, приобрели карту города Еревана для планирования действий, собрали данные о местах расположения объектов энергоснабжения и светофоров, заказали и приобрели тысячи взрывоопасных и огнестрельных средств, металлические шипы («звёздочки») для повреждения шин и блокировки транспорта, и продолжили подбор участников ударных групп. Во время встреч с руководителями групп они настаивали на необходимости выполнения поставленных задач любой ценой, укрепляя их бдительность, готовность и решимость», - говорится в заявлении.

Как отметается, в рамках подготовки к осуществлению вышеуказанных преступных деяний члены преступной группы, начиная с января 2025 года, уже завербовали более 1000 человек из числа участников и сторонников движения.

«В. Галстанян и другие члены преступной группы не смогли приступить к исполнению вышеуказанных действий, составляющих объективную сторону преступлений, входящих в их умыслы - терроризм и захват власти, присвоение полномочий правительства Республики Армения и Национального Собрания способами, не предусмотренными Конституцией Республики Армения, ввиду их раскрытия сотрудниками Службы национальной безопасности Республики Армения на этапе подготовки.

В рамках возбужденного по факту происшествия уголовного дела проводятся неотложные следственные и иные процессуальные действия.

В рамках возбужденного уголовного дела, используя допустимые средства уголовно-процессуального закона, будут приняты необходимые меры по уголовно-правовой оценке действий всех участников преступной группы и применены равнозначные меры процессуального принуждения. Призываем не поддаваться на провокации преступной группы и демонстрировать исключительно законопослушное поведение», - говорится в заявлении Следственного комитета Армении.