БАКУ /Trend/ - В Армении разворачивается громкое политико-уголовное дело, которое может стать переломным моментом в борьбе с реваншизмом и радикализмом, годами тормозившими развитие страны. Следственный комитет Армении заявил о раскрытии заговора, направленного на насильственный захват власти. В центре обвинений - глава оппозиционного движения "Священная борьба", бывший архиепископ Баграт Галстанян.

Согласно официальной версии следствия, Галстанян и его сторонники, не сумев добиться смены власти законными методами, с ноября 2024 года начали подготовку к террористическим действиям. Речь идет не о митингах или акциях гражданского протеста, а о четко спланированной операции по дестабилизации ситуации в стране. Предполагалось, что в течение 36 часов в разных населенных пунктах Армении будет создан хаос, который стал бы прикрытием для силового захвата власти.

По данным СК, внутри движения были сформированы ударные группы - до 250 подразделений численностью до 25 человек каждая. Эти группы, по утверждению следователей, должны были действовать автономно, без координации друг с другом, чтобы избежать общего провала. В их состав планировалось включить бывших военных и сотрудников силовых ведомств, а основной удар должен был начаться с митинга у здания правительства в Ереване.

Говоря прямо, это не просто попытка давления на власть - это попытка подрыва армянской государственности. Массовые задержания в последние дни показывают, что дело носит не символический, а вполне реальный характер. Более того, следствие утверждает, что с января 2025 года начался этап активной подготовки: закупка оборудования, карт, сбор данных о городской инфраструктуре, вербовка до 1000 человек.

Но дело Галстаняна - это не только про заговор. Это про реваншизм в армянской политике, который десятилетиями держал страну в ловушке иллюзий. Баграт Галстанян, Роберт Кочарян, Серж Саргсян - все они стали символами отказа от мира, от сотрудничества, от развития. Они выступали против мирного договора с Азербайджаном, продолжая подогревать территориальные претензии, лишенные всякой юридической и моральной опоры. Они предлагали обществу путь назад - к конфликту, изоляции и обострению.

Они же несут ответственность за преступления, совершенные под эгидой Армении в Карабахе. Военные преступления, этнические чистки, изгнание сотен тысяч азербайджанцев - все это остается на их совести. Роберт Кочарян, Серж Саргсян и им подобные должны предстать перед международным правосудием, как организаторы и вдохновители той агрессии.

Сегодняшняя Армения не та, что была десять или даже пять лет назад. Общество устало от войны и риторики "вечной жертвы". Оно хочет мира, дорог, экономики, будущего. Премьер-министр Никол Пашинян сегодня все больше держит курс на окончательное урегулирование с Азербайджаном. И хотя этот путь сопровождается внутренними противоречиями, он отражает реальный запрос на перемены.

Важный факт: в ответ на аресты оппозиционеров не последовало массовых протестов. Это значит только одно - народ Армении начинает прозревать. Он понимает, что фигуры вроде Галстаняна, прикрывающиеся религией и "национальной борьбой", ведут страну далеко не к возрождению.

Громкое дело Галстаняна может стать не просто уголовным процессом, а символом конца эпохи реваншизма. Реваншисты начинают получать по заслугам. Это не только вопрос закона, но и исторической справедливости.