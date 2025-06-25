Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих и гражданских сотрудников Минобороны - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих и гражданских сотрудников Министерства обороны Азербайджанской Республики, сообщает в среду Trend.

"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

За особые заслуги в защите и сохранении независимости, территориальной целостности Азербайджанской Республики, отличие при выполнении своих служебных обязанностей и поставленных перед воинской частью задач наградить следующих военнослужащих и гражданских работников Министерства обороны Азербайджанской Республики:

орденом «За службу Отечеству» 3-й степени

Гурбанова Агиля Селим оглу

Рустамова Заура Зейналабдул оглу – генерал-майора

Джафарова Рауфа Джафар оглу – полковника

Гурбанова Джаваншира Мовлуд оглу – полковника

Абдуллаева Гасана Агасаф оглу – полковник-лейтенанта

Мамедова Афлатуна Мубариз оглу – полковник-лейтенанта

медалью «За Отчизну»

Хасмамедова Ильгара Акиф оглу – полковника

Ибрагимова Расима Агагусейн оглу – полковника

Расулова Азера Мустафа оглу – полковника

Шарифова Этибара Вагиф оглу – полковника юстиции

Юсифли Заура Газанфар оглу – полковника

Мурадова Нахида Паша оглу – полковник-лейтенанта

медалью «За отвагу»

Гусейнова Анара Тофиг оглу – полковника

Джафарова Зияддина Хафиз оглу – полковник-лейтенанта

Аскерханова Фариза Амиль оглу – полковник-лейтенанта

Мамедова Агиля Саламат оглу – полковник-лейтенанта

медалью «За военные заслуги»

Байрамова Намига Сулейман оглу – генерал-майора

Абдулова Гюндуза Алиш оглу – генерал-майора

Аловсадова Гасана Али оглу – генерал-майора

Гафарова Ильгара Сааб оглу – генерал-майора

Пирвердиева Акифа Самандар оглу – генерал-майора

Агаева Амиля Садулла оглу – полковника

Ахундзаде Руфата Юсиф оглу – полковника

Бабаева Октая Энвер оглу – полковника

Бадалова Рустама Бахадир оглу – полковника

Эминова Эмиля Талыб оглу – полковника

Азизова Фехруза Исрафил оглу – полковника

Гейбетли Азера Афрайыл оглу – полковника

Исмаилова Анара Тапдыг оглу – полковника медицинской службы

Магеррамова Сеймура Агакерим оглу – полковника

Меликзаде Араза Агаммед оглу – полковника

Мамедова Сергея Шаммурадовича – полковника

Мирзоева Игбала Юсиф оглу – полковника медицинской службы

Рагимова Илькина Ибрагим оглу – полковника

Зейналлы Эльчина Надир оглу – полковника

Абдуллу Хикмета Наиб оглу – полковник-лейтенанта медицинской службы

Асланова Теймура Таир оглу – полковник-лейтенанта

Джебраилова Рахиба Сахиб оглу – полковник-лейтенанта медицинской службы

Джафарова Агиля Озихан оглу – полковник-лейтенанта

Джумаева Васифа Азиз оглу – капитана 2 ранга

Дадашева Эльгюна Фараил оглу – полковник-лейтенанта

Халилова Эльвина Эйваз оглу – полковник-лейтенанта

Имранова Эльхана Фарман оглу – полковник-лейтенанта

Гафарова Джейхуна Джамаледдин оглу – полковник-лейтенанта

Гараева Асафа Энвер оглу – полковник-лейтенанта

Мусаева Вугара Самайыл оглу – полковник-лейтенанта

Набиева Тархана Эльхан оглу – полковник-лейтенанта

Панахова Эльдара Айдын оглу – капитана 2 ранга

Тагиева Рашада Фикрет оглу – полковник-лейтенанта

Велиева Фуада Расул оглу – полковник-лейтенанта

Досталиева Мирджалала Надир оглу – майора

Ахмедова Бехбуда Джахат оглу – майора

Алиева Мурада Адиль оглу – майора

Аскерова Самира Сардар оглу – майора

Фарзиева Зию Закир оглу – капитана 3-го ранга

Ибрагимова Заура Рафиг оглу – майора

Кельбалиева Асима Габиль оглу – майора

Гулиева Заура Фархад оглу – майора

Мансиева Эльсевера Давуд оглу – майора

Мустафаева Рауфа Нурага оглу – майора

Муслюмова Тебриза Фиризман оглу – майора

Новрузова Зию Эйвазалы оглу – майора

Нуралиева Сеймура Фарьяд оглу – майора", - говорится в распоряжении.