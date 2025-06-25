Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих и гражданских сотрудников Минобороны - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих и гражданских сотрудников Министерства обороны Азербайджанской Республики, сообщает в среду Trend.
"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
За особые заслуги в защите и сохранении независимости, территориальной целостности Азербайджанской Республики, отличие при выполнении своих служебных обязанностей и поставленных перед воинской частью задач наградить следующих военнослужащих и гражданских работников Министерства обороны Азербайджанской Республики:
орденом «За службу Отечеству» 3-й степени
Гурбанова Агиля Селим оглу
Рустамова Заура Зейналабдул оглу – генерал-майора
Джафарова Рауфа Джафар оглу – полковника
Гурбанова Джаваншира Мовлуд оглу – полковника
Абдуллаева Гасана Агасаф оглу – полковник-лейтенанта
Мамедова Афлатуна Мубариз оглу – полковник-лейтенанта
медалью «За Отчизну»
Хасмамедова Ильгара Акиф оглу – полковника
Ибрагимова Расима Агагусейн оглу – полковника
Расулова Азера Мустафа оглу – полковника
Шарифова Этибара Вагиф оглу – полковника юстиции
Юсифли Заура Газанфар оглу – полковника
Мурадова Нахида Паша оглу – полковник-лейтенанта
медалью «За отвагу»
Гусейнова Анара Тофиг оглу – полковника
Джафарова Зияддина Хафиз оглу – полковник-лейтенанта
Аскерханова Фариза Амиль оглу – полковник-лейтенанта
Мамедова Агиля Саламат оглу – полковник-лейтенанта
медалью «За военные заслуги»
Байрамова Намига Сулейман оглу – генерал-майора
Абдулова Гюндуза Алиш оглу – генерал-майора
Аловсадова Гасана Али оглу – генерал-майора
Гафарова Ильгара Сааб оглу – генерал-майора
Пирвердиева Акифа Самандар оглу – генерал-майора
Агаева Амиля Садулла оглу – полковника
Ахундзаде Руфата Юсиф оглу – полковника
Бабаева Октая Энвер оглу – полковника
Бадалова Рустама Бахадир оглу – полковника
Эминова Эмиля Талыб оглу – полковника
Азизова Фехруза Исрафил оглу – полковника
Гейбетли Азера Афрайыл оглу – полковника
Исмаилова Анара Тапдыг оглу – полковника медицинской службы
Магеррамова Сеймура Агакерим оглу – полковника
Меликзаде Араза Агаммед оглу – полковника
Мамедова Сергея Шаммурадовича – полковника
Мирзоева Игбала Юсиф оглу – полковника медицинской службы
Рагимова Илькина Ибрагим оглу – полковника
Зейналлы Эльчина Надир оглу – полковника
Абдуллу Хикмета Наиб оглу – полковник-лейтенанта медицинской службы
Асланова Теймура Таир оглу – полковник-лейтенанта
Джебраилова Рахиба Сахиб оглу – полковник-лейтенанта медицинской службы
Джафарова Агиля Озихан оглу – полковник-лейтенанта
Джумаева Васифа Азиз оглу – капитана 2 ранга
Дадашева Эльгюна Фараил оглу – полковник-лейтенанта
Халилова Эльвина Эйваз оглу – полковник-лейтенанта
Имранова Эльхана Фарман оглу – полковник-лейтенанта
Гафарова Джейхуна Джамаледдин оглу – полковник-лейтенанта
Гараева Асафа Энвер оглу – полковник-лейтенанта
Мусаева Вугара Самайыл оглу – полковник-лейтенанта
Набиева Тархана Эльхан оглу – полковник-лейтенанта
Панахова Эльдара Айдын оглу – капитана 2 ранга
Тагиева Рашада Фикрет оглу – полковник-лейтенанта
Велиева Фуада Расул оглу – полковник-лейтенанта
Досталиева Мирджалала Надир оглу – майора
Ахмедова Бехбуда Джахат оглу – майора
Алиева Мурада Адиль оглу – майора
Аскерова Самира Сардар оглу – майора
Фарзиева Зию Закир оглу – капитана 3-го ранга
Ибрагимова Заура Рафиг оглу – майора
Кельбалиева Асима Габиль оглу – майора
Гулиева Заура Фархад оглу – майора
Мансиева Эльсевера Давуд оглу – майора
Мустафаева Рауфа Нурага оглу – майора
Муслюмова Тебриза Фиризман оглу – майора
Новрузова Зию Эйвазалы оглу – майора
Нуралиева Сеймура Фарьяд оглу – майора", - говорится в распоряжении.