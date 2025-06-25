Названо количество платежных карт и POS-терминалов в Азербайджане
В Азербайджане зафиксированы рост количества платежных карт и расширение инфраструктуры банковских и почтовых платежных сервисов.
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