В Баку по случаю юбилея Натига Сафарова представлены уникальные отреставрированные работы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее искусств Азербайджана состоялось открытие выставки "Реставрация: дань прошлому, наследие для будущего", посвященной 65-летию заслуженного художника Азербайджана, реставратора высшей категории Натига Сафарова, сообщает Trend Life.

На выставке, организованной совместно министерством культуры Азербайджана и музеем, представлены более 40 экспонатов из музейной коллекции, отреставрированных под руководством Натига Сафарова, информация о них и их фотосравнение "до" и "после", а также около 20 авторских живописных работ.

Выступившие директор Азербайджанского национального музея искусств, доктор философии по искусствоведению Ширин Меликова, заведующий научно-исследовательским отделом музея, доктор философии по искусствоведению Тельман Ибрагимов, заместитель председателя Союза художников Азербайджана, народный художник Агали Ибрагимов, народный художник Салхаб Мамедов, протоиерей Бакинского храма Архангела Михаила отец Мефодий, директор Центра искусств "Хатаи" Захид Авазов поздравили юбиляра и рассказали о многолетней деятельности Натига Сафарова в области реставрации и его неоценимом вкладе в сохранение культурного наследия.

Юбиляру был вручен поздравительный адрес от Союза художников Азербайджана. Натиг Сафаров выразил благодарность за добрые слова о его творчестве и высоком значении искусства реставрации в целом.

Натиг Сафаров, с 2010 года возглавляющий научно-реставрационный отдел Национального музея искусств Азербайджана, посвятил этой сфере более 40 лет своей жизни. Под его руководством было отреставрировано более 4 тысяч образцов азербайджанского, западноевропейского, восточного и русского искусства из коллекции музея. Как художник-реставратор также принимал участие в восстановлении монументальных произведений в ряде городов страны, включая столицу. Реставрация фресок XVIII века в Доме Шекихановых, фресок Милли Меджлиса Азербайджана и в Азербайджанском государственном кукольном театре, созданных народным художником Тогрулом Нариманбековым, а также портретов кисти выдающегося художника Мирзы Гадима Иревани, некогда украшавших Сардарский дворец в Иреване. Он также занимался реставрацией ряда других образцов культурного наследия. Натиг Сафаров играет незаменимую роль в воспитании нового поколения реставраторов.

Иконы русской и критской школ "Богоматерь с младенцем", "Воскресение Иисуса Христа", "Христос Вседержитель" и другие редкие образцы иконописного искусства, включенные в экспозицию выставки, были восстановлены в результате масштабной реставрации, проведенной в 2019–2023 годах.

На выставке зрители смогут впервые после реставрации увидеть монументальный триптих "Кёроглу", созданный народным художником Таги Тагиевым в 1943 году. Эта работа, выполненная углем на бумаге и посвященная легендарному герою, включает батальную сцену, портрет Кёроглу в образе ашуга и сцену с Нигяр в ханском дворце.

В числе произведений на выставке, которые обрели свой первоначальный вид после реставрации – "Портрет баронессы Надежды Мейендорф" известного русского художника В.Серова, написанный в 1902 году. Важным моментом в ходе реставрации этого портрета, выполненного в технике пастели, является тот факт, что при этом была выявлена ​​подпись автора. Среди экспонатов выставки, обретших вторую жизнь после реставрации, можно также увидеть произведения "Резервуары", "Пейзаж. Перевал Бузовна" Тофика Джавадова, "Натюрморт. Голубой орнамент" Игоря Грабаря, "Водопад" Иоганна Тиле и другие картины.

Среди изделий декоративно-прикладного искусства интересную часть экспозиции составляют ковры с разнообразными композициями, принадлежащие таким ковроткацким центрам Азербайджана, как Баку, Гянджа, Газах, а также мейсенский фарфор XIX века, художественные изделия из металла, изготовленные в Тебризе и во Франции, а также стол, представляющий собой образец турецкого искусства.

Раздел выставки, посвященный личному творчеству Натига Сафарова, составляют его работы в жанрах пейзажа и натюрморта, отражающие его поэтическое, философское отношение к природе, гармоничное чувство цвета.

Для обеспечения интерактивности выставки были использованы новаторские средства. Так, в экспозиции представлена ​​цифровая анимация картины В.Серова "Портрет баронессы Надежды Мейендорф", сенсорный экран, предоставляющий обширную информацию о произведении, а также познавательный видеоклип, отражающий процесс реставрации.

Выставка продлится до 25 сентября 2025 года.

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