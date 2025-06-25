Узбекистан и Монголия делают ставку на взаимную интеграцию - итоги визита Мирзиёева в Улан-Батор

БАКУ /Trend/ - Отношения между Узбекистаном и Монголией перестали быть формальностью - сегодня они обретают реальные черты стратегического партнерства. То, что еще недавно сводилось к редким дипломатическим визитам, сегодня превращается в устойчивое и целенаправленное сотрудничество.

Исторически дипломатические отношения между двумя странами были установлены в 1992 году, однако первые визиты лидеров Узбекистана и Монголии состоялись лишь в 2024–2025 годах, став настоящим прорывом в двусторонних отношениях.

В июне 2024 года Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух впервые посетил Узбекистан с государственным визитом, а уже летом 2025 года Шавкат Мирзиёев ответил визитом в Улан-Батор. Каждый из этих визитов был не просто формальностью, а возможностью наладить системное сотрудничество и подписать важные соглашения. Лидеры обсудили основные направления - развитие торговли, запуск новых транспортных маршрутов и создание механизмов постоянного взаимодействия.

По итогам этих встреч было подписано 20 двусторонних документов, охватывающих широкий круг направлений: транспорт, здравоохранение, сельское хозяйство, образование, экологию, торговлю и инвестиции. В июне 2025 года принята Совместная декларация о всеобъемлющем партнёрстве, которая зафиксировала переход к регулярному и результативному взаимодействию.

Важно отметить, что несмотря на географическую принадлежность к Центральной Азии, Монголия долгое время оставалась вне региональных интеграционных процессов, сосредотачивая внешнеполитические усилия на двух крупнейших соседях - России и Китае, на которые приходится более 90% внешней торговли. Однако в последние годы Улан-Батор все более осознанно стремится к снижению зависимости от этих партнеров. Более 90% топлива Монголия импортирует из России, а около 85% внешней торговли приходится на Китай, что создает очевидные риски для национальной экономики и суверенитета.

В этой ситуации Узбекистан стал для Монголии важным партнером и ключевым каналом выхода на новые рынки и транспортные маршруты. Развивающееся сотрудничество показывает, что Монголия стремится активнее интегрироваться в евразийские процессы, расширять международные связи и снижать зависимость от традиционных крупных соседей.

Экономическое сотрудничество демонстрирует впечатляющую динамику. С 2019 по 2024 год взаимный товарооборот вырос более чем в 10,5 раз - с 1,9 миллиона до 20,4 миллиона долларов Узбекский экспорт увеличился с 1,5 миллиона до 15,1 миллиона долларов, импорт из Монголии — с 519 тысяч долларов до 5,31 миллиона долларов. Только в 2024 году объем торговли вырос на 46,8 процента, а в январе–марте 2025 года достиг 9,7 миллиона долларов, что в 2,4 раза больше, чем за тот же период 2024 года.

Узбекистан поставляет в Монголию машины и транспортное оборудование, промышленные и потребительские товары, продукты питания, напитки, табак и услуги. В свою очередь, Монголия экспортирует мясо, шерсть, кожу и минеральное сырье. Подчеркивается потенциал кратного увеличения взаимного товарооборота - в 5–10 раз в ближайшие годы, за счет расширения ассортимента и ускоренного заключения соглашений о преференциальной торговле и взаимной защите инвестиций.

Серьезное внимание уделяется промышленной кооперации. Узбекистан выразил готовность участвовать в переработке медных и золотосодержащих руд Монголии - как через предоставление технологий и услуг, так и посредством создания совместных металлургических предприятий. Важным направлением становится также глубокая переработка шерсти и кашемира. В рамках этого направления планируется запуск совместных производств в Монголии с применением узбекских технологий, включая прядение, окрашивание и выпуск трикотажа и готовой одежды. Характерным примером стало соглашение между монгольской компанией Cashmere Holding LLC и узбекской Ideal Tekstil Orzu из Намангана о создании совместного производства изделий из кашемира.

Ярким примером расширения промышленного взаимодействия также стал запуск в 2024 году официального автодилерского центра Chevrolet в Улан-Баторе. Здесь были представлены автомобили, произведенные в Узбекистане. Первая модель - Chevrolet Cobalt — уже передана покупателю. Этот шаг стал символом выхода узбекского автопрома на новые рынки и заинтересованности монгольской стороны в доступной и надежной технике.

Поскольку экономика Монголии в значительной степени зависит от торговли с Россией и Китаем, развитие партнерства с Узбекистаном становится важным шагом к повышению экономической устойчивости и расширению внешнеэкономических связей. Углубление сотрудничества с Ташкентом соответствует интересам Монголии, помогает снизить зависимость от традиционных партнёров и способствует формированию новых торгово-промышленных связей в Центральной Азии.

Не менее важным направлением остается развитие транспортной взаимосвязанности. Для двух стран, не имеющих выхода к морю, создание надежной транспортно-логистической инфраструктуры - вопрос не только экономической, но и стратегической устойчивости. В последние годы стороны начали активно формировать основу для прямого транспортного сообщения: подписаны соглашения о воздушных и автомобильных перевозках, а в 2025 году запущен прямой авиарейс между Ташкентом и Улан-Батором. С сентября 2025 года полеты будет выполнять авиакомпания Hunnu Air совместно с узбекскими авиационными партнерами. Новое сообщение значительно сократит время в пути и создаст прочную основу для расширения делового сотрудничества, гуманитарных контактов и туристических обменов.

Особый интерес вызывает успешный запуск Узбекистаном нового международного транспортного маршрута в Монголию через территорию Кыргызстана и Китая. За восемь дней национальный автоперевозчик доставил груз в пункт назначения, преодолев более 4,5 тысячи километров автомобильным транспортом. Этот маршрут открывает прямой доступ узбекским экспортерам к рынкам Монголии и северных провинций Китая, значительно расширяя возможности сбыта и диверсифицируя логистические каналы.

По оценкам экспертов, новый коридор особенно важен для производителей сельскохозяйственной продукции, текстиля и машиностроительной отрасли, которые ищут альтернативные направления сбыта в условиях диверсификации внешнеэкономических связей.

Для Монголии данный транспортный коридор имеет особое значение, поскольку открывает выход к новым рынкам и снижает зависимость от традиционных маршрутов, проходящих через Россию и Китай. Это способствует укреплению экономической устойчивости страны и расширению ее интеграции в евразийское пространство.

Развитие транспортного сотрудничества создает условия для расширения и активного использования масштабных евразийских коридоров, включая Средний коридор, что значительно повысит экономическую устойчивость и конкурентоспособность обеих стран.

Энергетика - одно из ключевых перспективных направлений сотрудничества. Монголия располагает значительными запасами полезных ископаемых — меди, угля и редкоземельных металлов, однако более 90% топлива импортирует из России, что создает высокую зависимость и риски для энергетической безопасности страны. В свою очередь, Узбекистан активно расширяет экспорт энергоносителей и электроэнергии, что открывает новые возможности для диверсификации источников топлива Монголии.

Особое значение имеет открытие представительства Министерства геологии Узбекистана в Улан-Баторе — это важный шаг к запуску совместных проектов в добыче и переработке минеральных ресурсов, а также развитию инфраструктуры энергоснабжения. Такое сотрудничество позволит Монголии снизить энергетическую зависимость, повысить устойчивость экономики и укрепить позиции в евразийском энергетическом пространстве.

Международное сотрудничество также выходит на новый уровень: Монголия одной из первых поддержала вступление Узбекистана во Всемирную торговую организацию. На площадках ООН, ШОС и других международных институтов страны не только взаимодействуют, но и формируют общие позиции, превращая партнерство в устойчивый политический выбор, а не временное совпадение интересов.

Таким образом, мы становимся свидетелями значительных перемен: Монголия активно стремится сократить экономическую и политическую зависимость от Китая и России, укрепляя свои связи с Центральной Азией. Партнерство с Узбекистаном стало ключевым подтверждением этого стратегического поворота.

Это стратегическое сближение меняет не только логику двусторонних отношений, но и всю региональную геополитическую карту. Взаимное стремление к диверсификации рынков, создание новых транспортных коридоров и углубление сотрудничества формируют основу для более интегрированного, стабильного и устойчивого Евразийского пространства.

Узбекистан и Монголия делают ставку не на мимолетный интерес, а на долгосрочное партнерство, способное стать драйвером развития и трансформации региона.