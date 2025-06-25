Посольство США в Израиле возобновило работу

БАКУ /Trend/ - Посольство США в Израиле возобновило свою деятельность с 25 июня.

Как передает в среду Trend, об этом говорится в публикации на странице дипмиссии в соцсети Х.

"В связи с прекращением огня между Израилем и Ираном командование Внутренних войск сняло все ограничения, а посольство США возобновило работу в обычном режиме в среду, 25 июня",- отмечается в публикации.

Посол США в Израиле Майк Хакаби также сообщил в своем аккаунте в соцсети об открытии посольства, отметив, что они рады вернуться к штатной деятельности.

Напомним, в ночь на 13 июня израильская армия начала массированные авиаудары по Ирану. В ходе атак были нанесены удары по ядерным объектам, генералам, ядерным физикам, авиабазам, системам противовоздушной обороны и баллистическим ракетам Ирана. В ответ Тегеран осуществил атаку баллистическими ракетами и беспилотниками по военным базам и промышленным объектам Израиля. В ночь на 22 июня бомбардировщики США нанесли удары по одному из ядерных объектов Ирана. А 24 июня при посредничестве президента США Дональда Трампа между сторонами было объявлено о временном перемирии.

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