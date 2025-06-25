Названа дата последнего заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса

БАКУ /Trend/ - Стало известно время последнего заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса.

По информации Trend , последнее заседание сессии состоится 8 июля.

Отметим, что согласно внутреннему уставу парламента, внеочередная сессия созывается по требованию 42 депутатов парламента.

В период внеочередных сессий проводятся пленарные заседания Милли Меджлиса, заседания комитетов и комиссий, депутаты участвуют в работе комитетов и комиссий.

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