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Названа дата последнего заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса

Политика Материалы 25 июня 2025 13:53 (UTC +04:00)
Названа дата последнего заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса
Фото: Милли Меджлис Азербайджанской Республики

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Стало известно время последнего заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса.

По информации Trend , последнее заседание сессии состоится 8 июля.

Отметим, что согласно внутреннему уставу парламента, внеочередная сессия созывается по требованию 42 депутатов парламента.

В период внеочередных сессий проводятся пленарные заседания Милли Меджлиса, заседания комитетов и комиссий, депутаты участвуют в работе комитетов и комиссий.

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