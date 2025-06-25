В Баку начался второй день "FINTEX SUMMIT 2025 – выставки финансов и технологий"

БАКУ /Trend/ - В Баку проходит второй день "FINTEX SUMMIT 2025 – выставки финансов и технологий".

Как сообщает в среду Trend, мероприятие проходит при поддержке Ассоциации банков Азербайджана и Центрального банка Азербайджанской Республики, министерства цифрового развития и транспорта, Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, а также при глобальном партнерстве компании Visa.

Вчера в рамках выставки особенно запомнились такие события, как создание Платформы кредитных бюро тюркских государств, а также подписание Меморандума о взаимопонимании между Ассоциацией банков Азербайджана (AБA) и Ассоциацией финансистов Казахстана. Кроме того, основное внимание было уделено обсуждениям тем, связанных с применением финансовых технологий, цифровыми платёжными экосистемами, использованием искусственного интеллекта в банковской сфере, открытым банкингом, regtech-решениями и динамично развивающимися моделями сотрудничества между банками и финтех-компаниями.

Как и в первый день выставки, сегодня темы остаются весьма разнообразными и насыщенными.

Сегодня будут проходить обсуждения на тему «Безопасность цифровых финансов: инновации на пересечении кибербезопасности и предотвращения мошенничества». В дискуссиях примут участие представители Центрального банка Азербайджана (ЦБА), Бакинской фондовой биржи (БФБ), а также ряд местных и иностранных инвестиционных компаний.

Отметим, что всего в мероприятии принимают участие около 300 международных и региональных организаций, включая США, Европейский союз, СНГ, Ближний Восток и Азиатско-Тихоокеанский регион.

Отметим, что FINTEX SAMMIT, наряду с Международным банковским форумом, является одной из двух крупнейших международных финансовых площадок, ежегодно проводимых в Баку.

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