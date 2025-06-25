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В Армении сорвали план по захвату власти – Пашинян

Армения Материалы 25 июня 2025 11:24 (UTC +04:00)
В Армении сорвали план по захвату власти – Пашинян
Фото: Официальный сайт премьер-министра Армении

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Фархад Мамедов
Фархад Мамедов
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БАКУ/Trend/ - В Армении сорвали зловещий план по захвату власти.

Как сообщает в среду Trend, об этом в соцсети написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Правозащитники предотвратили масштабный и зловещий план «криминально-олигархическо-церковных» кругов по дестабилизации Республики Армения и захвата власти», - написал он.

Отметим, что по информации Следственного комитета Армении, участники и руководители движения под названием «Священная борьба» планировали осуществить в Республике Армения террористические акты и действия, направленные на захват власти в стране.

«В рамках возбужденного по факту происшествия уголовного дела проводятся неотложные следственные и иные процессуальные действия.

В рамках возбужденного уголовного дела, используя допустимые средства уголовно-процессуального закона, будут приняты необходимые меры по уголовно-правовой оценке действий всех участников преступной группы и применены равнозначные меры процессуального принуждения. Призываем не поддаваться на провокации преступной группы и демонстрировать исключительно законопослушное поведение», - говорится в заявлении Следственного комитета.

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