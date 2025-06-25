Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире

США не позволят Ирану обогащать уран в рамках возможной ядерной сделки - Уиткофф

В мире Материалы 25 июня 2025 06:31 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф выразил уверенность в том, что Вашингтон сможет достичь с Тегераном всеобъемлющего мирного соглашения.

Как сообщает Trend, об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Полагаю, настало время сесть за стол переговоров с Ираном и добиться широкомасштабного мирного соглашения. Я абсолютно уверен, что у нас это получится», — подчеркнул Уиткофф.

При этом он однозначно ответил «нет» на вопрос о том, собирается ли Вашингтон разрешать Ирану обогащение урана в рамках возможной договорённости: «Им это попросту не нужно», — отметил Уиткофф.

Лента

Лента новостей

Читать все новости