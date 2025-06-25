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Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Словении Наташе Пирц-Мусар

Политика Материалы 25 июня 2025 11:25 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Словении Наташе Пирц-Мусар
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил Президенту Словении Наташе Пирц-Мусар поздравительное письмо по случаю национального праздника Республики Словения – Дня государственности, сообщает в среду Trend.

"Уважаемая госпожа Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Республики Словения – Дня государственности.

Верю, что в интересах наших народов отношения между Азербайджаном и Словенией как на двусторонней, так и на многосторонней основе будут и впредь развиваться в духе дружбы и сотрудничества.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, дружественному народу Словении – постоянного благополучия и процветания",- говорится в письме.

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