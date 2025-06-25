В Азербайджане 50% НДС, уплаченного за услуги в сфере культуры, будет возвращаться потребителям

БАКУ /Trend/ - В рамках изменений, внесенных в Налоговый кодекс с целью улучшения инвестиционного климата, стимулирования предпринимательства и снижения налогового бремени, с июля будет введен новый механизм стимулирования, ориентированный на сектор культуры.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики Азербайджана.

Было отмечено, что с 1 июля 2025 года физические лица смогут получить возмещение 50 процентов уплаченного налога на добавленную стоимость (НДС) при безналичном использовании услуг в сфере культуры, таких как театральные представления, кинопоказы, посещение музеев и концерты симфонического оркестра.

"Эта льгота будет осуществляться в том же порядке, что и механизм "возврата НДС" (кэшбэк), который уже успешно применяется в ряде других сфер. Потребители смогут вернуть половину НДС на основании полученных ими кассовых чеков на безналичные суммы, которые они заплатили за эти услуги", - подчеркивается в сообщении.

Было отмечено, что эти изменения были утверждены в начале текущего года на основании дополнений к статье 165.5 Налогового кодекса.

"Новый механизм будет способствовать повышению конкурентоспособности и прозрачности для субъектов предпринимательства, работающих в этой сфере, а также увеличению доступа к услугам в сфере культуры. В то же время в числе основных целей - привлечение дополнительных инвестиций, повышение качества услуг и более устойчивое развитие сектора культуры. Применение механизма "возврата НДС" к этому сектору также положительно скажется на росте интереса населения к данной сфере, а в долгосрочной перспективе - на регулировании цен и формировании здоровой конкуренции на рынке", - говорится в сообщении.

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