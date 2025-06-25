Финляндия увеличила инвестиции в экономику Азербайджана
Доля инвестиций из Финляндии в общем объеме прямых иностранных инвестиций в Азербайджан за отчетный год составила 1,3%.
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