Ввод в эксплуатацию электростанции "8 Ноября" еще больше укрепит энергобезопасность Азербайджана - Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - Открытие электростанции "8 Ноября" в Мингячевире является успешным результатом энергетической стратегии страны, проявлением политики, рассчитанной на будущее. С открытием электростанции "8 Ноября", названной в честь Великой победы в Отечественной войне 2020 года, Азербайджан вступает в новый этап не только в сфере энергетики, но и в системе национальной экономики и безопасности. Это важный шаг с точки зрения укрепления энергетической безопасности страны, расширения экспортных возможностей и превращения Азербайджана в региональный энергетический центр.

Об этом сказал Trend политолог Азер Гараев.

"Как отметил глава нашего государства, ввод в эксплуатацию станции "8 Ноября" обеспечит достижение многих целей. К ним относятся - повышение эффективности нашей энергосистемы, рост потенциала, генерирующих мощностей, и в то же время резко сократится потребление условного топлива, что позволит нам экономить природный газ и направлять его на экспорт", - сказал он.

Политолог отметил, что фундамент современной энергетической политики Азербайджана был заложен еще великим лидером Гейдаром Алиевым. "Именно под его руководством в условиях глубокого кризиса начала 1990-х годов был обеспечен приток иностранных инвестиций в страну, подписан "Контракт века", создана инфраструктура по добыче и транспортировке нефти и газа. Этот этап, на котором энергетика сыграла роль локомотива, стал одним из столпов будущего развития Азербайджана. Великий лидер Гейдар Алиев всегда считал Мингячевир одним из стратегических центров экономики Азербайджана. Тепловая электростанция "Азербайджан" на протяжении многих лет играла важную роль в энергоснабжении страны. А запуск новой электростанции "8 Ноября", состоявшийся с участием Президента Ильхама Алиева, представляет собой дальнейшее усиление и диверсификацию этой энергетической политики", - сказал он.

A.Гараев отметил, что за последние 20 лет под руководством Президента Ильхама Алиева в Азербайджане полностью перестроен энергетический сектор. "Если в 2003 году Азербайджан был страной, которая в основном старалась удовлетворить внутренний спрос, то сегодня он стал надежным партнером, экспортирующим электроэнергию как в страны региона, так и в Европу. Как отметил в своем выступлении Президент Ильхам Алиев, в настоящее время генерационная мощность электростанции "Азербайджан" составляет 1800 мегаватт, мощность станции "8 Ноября" – 1880 мегаватт, а мощность гидроэлектростанции – более 400 мегаватт. Таким образом, свыше 40 процентов электроэнергии Азербайджана вырабатывается в Мингячевире. Электростанция "8 Ноября" - проект, демонстрирующий современные инженерные возможности Азербайджана и потенциал международного сотрудничества.

Эта станция, построенная при участии китайских и итальянских компаний, имеет мощность 1880 МВт и оснащена самыми современными технологиями. Участие компаний этих двух стран в этом проекте, безусловно, является важным событием. Таким образом, Азербайджан имеет стратегическое партнерство как с Италией, так и с Китаем. Обе страны являются стратегическими партнерами и важными торговыми партнерами для Азербайджана", - сказал он.

По его словам, выступивший на церемонии открытия министр по делам предприятий и продукции Made in Italy Адольфо Урсо также выразил удовлетворение сотрудничеством с Азербайджаном. "Для Италии Азербайджан, естественно, тоже очень важный партнер. Энергетическое партнерство, которое существует между двумя странами в течение многих лет, развивается день ото дня. Станция "8 Ноября" также является очередным направлением этого сотрудничества. Как отметил Адольфо Урсо, развитие сотрудничества между Италией и Азербайджаном в энергетическом секторе налицо. Благодаря таким проектам между странами развивается сотрудничество и в других отраслях промышленности и производства. Главный исполнительный директор итальянской компании Ansaldo Energia Фабрицио Фаббри, в свою очередь, отметил, что Азербайджанская Республика играет решающую роль в энергетической безопасности Европы: "Благодаря своему стратегическому расположению, природным ресурсам и последовательной энергетической политике, позиции поставщика природного газа в сочетании с усилиями и модернизированной инфраструктурой Азербайджан стал центральным игроком в глобальном энергетическом сотрудничестве". Как известно, Ansaldo Energia сотрудничает с Азербайджаном и на освобожденных от оккупации территориях. Там этой компанией были оборудованы четыре подстанции. Фабрицио Фаббри также отметил, что Ansaldo Energia гордится тем, что является частью инновационного пути Азербайджанской Республики. Это еще один показатель того, насколько Италия и итальянские компании заинтересованы и удовлетворены сотрудничеством с Азербайджаном", - сказал он.

A.Гараев отметил, что китайская компания Dongfang Electric International Corporation занимает одно из важных мест в этом проекте. "Так, Dongfang Electric International Corporation выступила в качестве основного поставщика оборудования в этом проекте. Председатель правления компании Чэнь Цян заявил в своем выступлении, что придает этому большое значение и что это показатель доверия к компании. Между этой компанией и энергетическим сектором Азербайджана существуют долгосрочные и широкие связи. Пятнадцать лет назад именно Dongfang Electric International Corporation поставила основные гидрогенераторные агрегаты для Мингячевирской ГЭС. Два года назад Dongfang участвовала в крупнейшем проекте в области солнечной энергетики в Азербайджане в качестве подрядчика по проектированию, закупкам и строительству. Все это подтверждает важность сотрудничества Азербайджана с Китаем и китайскими компаниями", - сказал он.

По его словам, Президент Ильхам Алиев в своем выступлении затронул еще один очень важный момент - ракета, выпущенная Арменией по Мингячевиру в ходе 44-дневной войны. "Как отметил глава государства, целью этого было парализовать нашу энергетическую инфраструктуру. Это еще раз показывает, что энергетическая инфраструктура является неотъемлемой частью национальной безопасности. Такие стратегические объекты, как станция "8 Ноября", имеют не только экономическое, но и геополитическое значение", - сказал политолог.

Политолог также напомнил о недавних поездках Президента Ильхама Алиева в Евлах и Геранбой. "Глава государства принял участие в открытии ряда объектов в Евлахе, ознакомился с работами, проделанными в Евлахском Олимпийском спортивном комплексе, на проходящем через город Евлах участке магистральной дороги Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией, участвовал в открытии в городе Евлах водоочистной установки с применением технологии песочной фильтрации, узловой подстанции "Евлах", Регионального учебно-тренингового и лабораторного центра, Центрально-Аранского регионального центра управления SCADA, Евлахского пилотного агропарка, а в Геранбое - в открытии предприятия по производству строительных материалов ЗАО "Konstralab Industries". Открытие в Мингячевире электростанции "8 Ноября" - очередное проявление особого внимания к развитию регионов", - сказал он.

Кроме того, А.Гараев коснулся значимости роли Азербайджана в энергетической сфере на фоне сегодняшних сложных геополитических кризисов, энергетических конфликтов и межрегиональных конфликтов.

"Война в Украине, напряженность на Ближнем Востоке и нестабильность на европейском рынке подняли энергетический вопрос на стратегический уровень. Стабильность, безопасность и устойчивое развитие Азербайджана являются результатом дальновидной политики Президента Ильхама Алиева. Рост интереса к энергетическим проектам Азербайджана – в области электроэнергии, газа и "зеленой" энергии - является результатом именно этой стабильной среды. Именно на фоне всего этого растет число стран, экспортирующих энергию Азербайджана, и Азербайджан повышает свою роль в энергетической безопасности региона, а также Европы", - сказал он.

А.Гараев отметил, что электростанция "8 Ноября" - это не просто энергетический проект - она является символом энергетической независимости, мощи, работы, проделанной Азербайджаном в области энергетики, развития и в то же время стабильности.

"Открытие этой станции является ярким показателем политики, проводимой под руководством Президента Ильхама Алиева. Этот шаг в области энергетики еще больше повысит стратегическую безопасность, экономическую стабильность и международный авторитет Азербайджана. Название "8 Ноября", символ Великой Победы, было увековечено на этот раз в новом успехе - в энергетической сфере. Светлое будущее Азербайджана зависит от продолжения этой сильной и планомерной политики", - добавил политолог.

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