Динамика продаж нефти с блока «Бахар-Гум-Дениз» в Азербайджане за 5 месяцев 2025 г.
Продажи нефти с блока «Бахар-Гум-Дениз» в Азербайджане во втором квартале демонстрируют нисходящую динамику после относительно стабильных показателей в первые три месяца года.
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