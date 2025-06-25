Подписан Меморандум о сотрудничестве между БИГ и MIR (ФОТО) (Обновлено)

БАКУ /Trend/ - Между Международным движением за репарации Гваделупы (MIR) и Бакинской инициативной группой (БИГ) подписан Меморандум о сотрудничестве.

11:59

Будет подписан Меморандум о сотрудничестве между Международным движением за репарации Гваделупы (MIR) и Бакинской инициативной группой (БИГ).

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов в интервью журналистам в рамках международной конференции "К деколонизации Гваделупы! Вызовы и перспективы".

Исполнительный директор подчеркнул, что между БИГ и действующими в Гваделупе политическими партиями, НПО, движениями за независимость существует тесное сотрудничество не только в политическом плане, но и в области окружающей среды, культуры и других сферах.

А.Аббасов отметил, что сегодня в "Зеленом театре" с концертной программой выступит популярная музыкальная группа, пропагандирующая культуру Гваделупы.

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