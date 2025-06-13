Более 10 международных рейсов выбрали Международный аэропорт Гейдар Алиев в качестве запасного аэродрома

БАКУ/ Trend/ - На фоне ограничений, введённых в воздушном пространстве Ирана, Ирака и Израиля, в Международный аэропорт Гейдар Алиев поступили запросы от ряда авиакомпаний с целью обеспечения безопасного продолжения полётов.

Об этом Trend сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев.

В результате оперативных решений и скоординированных действий, в утренние часы следующие международные рейсы успешно совершили посадку в Бакинском аэропорту:

AJet– Стамбул–Тегеран (Boeing 737)

Fly Dubai – Минск–Дубай, Казань–Дубай, Санкт-Петербург–Дубай, Москва–Дубай (Boeing 737)

Air Arabia – Москва–Шарджа (Airbus A320)

Jazeera Airways – Махачкала–Кувейт, Москва–Кувейт (Airbus A320)

Etihad Airways – Москва–Абу-Даби (Boeing 787)

Turkish Airlines– Стамбул–Пхукет (Boeing 777); Стамбул–Сингапур (Airbus A330)

Международный аэропорт Гейдар Алиев обеспечил приём этих рейсов в полном соответствии с принципами безопасности пассажиров, комфорта и оперативной логистической координации.

Отметим, что Бакинский аэропорт, являясь надёжным транзитным и авиационным хабом региона, обладает всей необходимой инфраструктурой и оперативными ресурсами для безопасного перенаправления региональных и глобальных авиамаршрутов в любых чрезвычайных условиях.