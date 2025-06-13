Азербайджан увеличил объем закупки продукции из Японии

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле этого года объем торговых операций между Азербайджаном и Японией составил 131,390 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайдана.

Согласно информации, это на 42,1 миллиона долларов США или на 47,1 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. За отчетный период торговый оборот с Японией составил 0,78 процента от общего торгового оборота Азербайджана.

В январе-апреле текущего года из Азербайджана в Японию было экспортировано продукции на сумму 4,64 миллиона долларов. Это примерно на 1 миллион долларов США или на 18 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Также в январе-апреле 2025 года из Японии в Азербайджан были осуществлены импортные операции на сумму 126,75 миллиона долларов США, что на 43,1 миллиона долларов или 51,5 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что в январе-апреле 2025 года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 16,917 миллиарда долларов США.

Согласно данным, это на 3,3 миллиарда долларов США или на 24,1% больше, чем за тот же период 2024 года.

Из внешнеторгового оборота 8,785 миллиарда долларов США пришлось на экспорт, 8,133 миллиарда долларов США - на импорт. Это на 616,1 миллиона долларов США (или 7,5%) и 2,7 миллиарда долларов США (или 48,8%) больше, чем за первые 4 месяца 2024 года, соответственно.

В результате во внешней торговле образовалось положительное сальдо в размере 651,792 миллиона долларов США, что на 2,1 миллиарда долларов США или в 4,15 раза меньше, чем в январе-апреле 2024 года.