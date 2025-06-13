Увеличился объем экспорта продукции через таможню иранской провинции Разави-Хорасан
За два месяца текущего иранского года объёмы экспорта и импорта через таможни провинции Разави-Хорасан заметно выросли, при этом основную долю экспорта составили полиэтилен, металлические изделия, шафран и фисташки.
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